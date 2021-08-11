Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У депутатів ВР нарахували понад 4 тисячі помічників – "Чесно"

Середа, 11 серпня 2021, 12:44
Фото з сайту ВР

У Верховній Раді 9 скликання понад 4 тисячі осіб працюють помічниками 421 народного депутата: більшість із них на громадських засадах, інші – за трудовими договорами. 

Джерело: Громадський рух "Чесно"

Дослівно: "Наразі у Верховній Раді працюють 4 188 помічників, переважна більшість із них – 3 130 – на громадських засадах, 990 – за строковим трудовим договором на постійній основі, а 68 помічників – за строковим трудовим договором за сумісництвом".

Деталі: Найбільше помічників у найбільшій фракції "Слуга народу".

 

Але якщо рахувати кількість помічників у середньому на одного нардепа, то найбільше їх у "Батьківщини" (14), групи "Довіра" (13) та ОПЗЖ (12).

Найменша кількість помічників на одного нардепа – 8 – у фракції "Голос".

 

Максимальну кількість помічників – 31 – має нардеп від ОПЗЖ Юрій Павленко (3 за строковим трудовим договором на постійній основі, 1 – за строковим трудовим договором за сумісництвом, решта – на громадських засадах).

На другому місці за кількістю помічників ще один нардеп ОПЗЖ – Віктор Чорний, який має 30 помічників.

У фракції "Батьківщини" найбільше помічників – 29 – має нардеп Вадим Івченко.

 

У владній фракції "Слуги народу" найбільше помічників – 29 – мають нардепи Сергій Мандзій, Святослав Юраш та Юлія Овчинникова.

У фракції ЄС 24 помічники має мажоритарник зі Львівщини Михайло Бондар, у фракції "Голосу" — депутатка Соломія Бобровська (22), у депутатській групі "Довіра" – нардепи Сергій Шахов (25), Максим Єфімов (24) та закарпатський мажоритарник Роберт Горват (24).

У групі "За майбутнє" лідирує за кількістю помічників мажоритарник із Хмельниччини, засновник мережі будівельних супермаркетів "Епіцентр" Олександр Герега (24).

У чотирьох нардепів працює лише по одному помічнику. Зокрема, в Андрія Осадчука з "Голосу", Максима Павлюка від СН, Маргарити Шол від СН і в Тараса Козака з ОПЗЖ.

Деякі депутати працюють без помічників. За даними "Чесно", серед таких Микола Сольський (СН), Петро Порошенко та Мустафа Джемілєв від "ЄС".

Нардепи часто беруть у помічники дружин та інших родичів, бізнес-партнерів, друзів, власників бізнесу з потенційним конфліктом інтересів або осіб, які не мають належного рівня компетенції.

За законом про статус народного депутата, кожен парламентар може мати до 31 помічника-консультанта.

Помічники допомагають нардепам готувати законопроєкти, організовують проведення звітів і зустрічей з виборцями, виконують доручення нардепа у взаєминах із виборцями, а також з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, ЗМІ, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями тощо. 

Витрати на помічників прив’язані до прожиткового мінімуму на 1 січня кожного року і складають 25 мінімумів.

"Платити" депутат може максимум 10 помічникам, адже закон зобов’язує виплачувати щонайменше мінімалку.

У 2020 році на помічників депутатів із бюджету щомісяця йшло понад 22 млн гривень, або понад 260 млн гривень на рік. 

За словами депутата від "Голосу" Ярослава Юрчишина, на зарплату помічникам депутати отримують 38 660 гривень.  

"Чесно" відзначає, що питання зарплати помічників нардепів не завжди вирішальне, оскільки спецстатус помічника, згідно із законом, дає їм низку суттєвих привілеїв. 

Теми: Верховна Рада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоРеп-співачка Alyona Alyona відмиває Софійську площу після дрифту

Укрзалізниця домоглася підвищення вантажних тарифів – найбільше це вдарить по Ахметову

Зеленський підписав базовий закон про "Дія City"

мапаРосіяни забруднили нафтою під сотню квадратних кілометрів Чорного моря

Кабмін призначив Камишіна новим тимчасовим керівником "Укрзалізниці"

Тариф на електрику для населення знизять до 1,44 грн

Усі новини...
Верховна Рада
З'явився новий рейтинг партій: найкращі шанси зберігають 4 політсили
У Раду можуть пройти 6 партій, серед яких сили Смешка та Гройсмана – опитування
Глава ЗСУ заборонив посадовцям їздити в зону ООС через вступ на посаду
Останні новини
19:20
фото, відеоРеп-співачка Alyona Alyona відмиває Софійську площу після дрифту
19:07
ІнфографікаШевченко, "Слуга народу" та Яценюк: хто найбільше витратив на рекламу у Facebook
18:59
Мобільний зв’язок за паспортом: законопроєкт винесли на обговорення
18:20
Пожежу на острові Евбея у Греції називають найбільшою в історії країни
18:01
Зеленський підписав документ, щоб "донести до кожного українця" цінність членства в НАТО
17:59
Справу про хабар нардепу Юрченку відправили до суду
17:56
Меркель запросили на Кримську платформу, але її участь під питанням - ОП
17:53
Український стартап People.ai став "єдинорогом": капіталізація перевищила мільярд доларів
17:48
На Донбасі поранили ще одного бійця ЗСУ
17:41
НБУ відніс банк "Земельний капітал" до категорії неплатоспроможних
Усі новини...