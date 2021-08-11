У депутатів ВР нарахували понад 4 тисячі помічників – "Чесно"

У Верховній Раді 9 скликання понад 4 тисячі осіб працюють помічниками 421 народного депутата: більшість із них на громадських засадах, інші – за трудовими договорами.

Джерело: Громадський рух "Чесно"

Дослівно: "Наразі у Верховній Раді працюють 4 188 помічників, переважна більшість із них – 3 130 – на громадських засадах, 990 – за строковим трудовим договором на постійній основі, а 68 помічників – за строковим трудовим договором за сумісництвом".

Деталі: Найбільше помічників у найбільшій фракції "Слуга народу".

Але якщо рахувати кількість помічників у середньому на одного нардепа, то найбільше їх у "Батьківщини" (14), групи "Довіра" (13) та ОПЗЖ (12).

Найменша кількість помічників на одного нардепа – 8 – у фракції "Голос".

Максимальну кількість помічників – 31 – має нардеп від ОПЗЖ Юрій Павленко (3 за строковим трудовим договором на постійній основі, 1 – за строковим трудовим договором за сумісництвом, решта – на громадських засадах).

На другому місці за кількістю помічників ще один нардеп ОПЗЖ – Віктор Чорний, який має 30 помічників.

У фракції "Батьківщини" найбільше помічників – 29 – має нардеп Вадим Івченко.

У владній фракції "Слуги народу" найбільше помічників – 29 – мають нардепи Сергій Мандзій, Святослав Юраш та Юлія Овчинникова.

У фракції ЄС 24 помічники має мажоритарник зі Львівщини Михайло Бондар, у фракції "Голосу" — депутатка Соломія Бобровська (22), у депутатській групі "Довіра" – нардепи Сергій Шахов (25), Максим Єфімов (24) та закарпатський мажоритарник Роберт Горват (24).

У групі "За майбутнє" лідирує за кількістю помічників мажоритарник із Хмельниччини, засновник мережі будівельних супермаркетів "Епіцентр" Олександр Герега (24).

У чотирьох нардепів працює лише по одному помічнику. Зокрема, в Андрія Осадчука з "Голосу", Максима Павлюка від СН, Маргарити Шол від СН і в Тараса Козака з ОПЗЖ.

Деякі депутати працюють без помічників. За даними "Чесно", серед таких Микола Сольський (СН), Петро Порошенко та Мустафа Джемілєв від "ЄС".

Нардепи часто беруть у помічники дружин та інших родичів, бізнес-партнерів, друзів, власників бізнесу з потенційним конфліктом інтересів або осіб, які не мають належного рівня компетенції.

За законом про статус народного депутата, кожен парламентар може мати до 31 помічника-консультанта.

Помічники допомагають нардепам готувати законопроєкти, організовують проведення звітів і зустрічей з виборцями, виконують доручення нардепа у взаєминах із виборцями, а також з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, ЗМІ, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями тощо.

Витрати на помічників прив’язані до прожиткового мінімуму на 1 січня кожного року і складають 25 мінімумів.

"Платити" депутат може максимум 10 помічникам, адже закон зобов’язує виплачувати щонайменше мінімалку.

У 2020 році на помічників депутатів із бюджету щомісяця йшло понад 22 млн гривень, або понад 260 млн гривень на рік.

За словами депутата від "Голосу" Ярослава Юрчишина, на зарплату помічникам депутати отримують 38 660 гривень.

"Чесно" відзначає, що питання зарплати помічників нардепів не завжди вирішальне, оскільки спецстатус помічника, згідно із законом, дає їм низку суттєвих привілеїв.