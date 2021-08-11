У депутатов ВР насчитали более 4 тысяч помощников – "Честно"

В Верховной Раде 9 созыва более 4 тысяч человек работают помощниками 421 народного депутата: большинство из них на общественных началах, остальные – по трудовым договорам.

Источник: Общественное движение "Честно"

Дословно: "Сейчас в Верховной Раде работают 4188 помощников, подавляющее большинство из них – 3 130 – на общественных началах, 990 – по срочному трудовому договору на постоянной основе, а 68 помощников – по срочному трудовому договору по совместительству".

Детали: Больше всего помощников у самой большой фракции "Слуга народа".

Но если считать количество помощников в среднем на одного нардепа, то больше всего их у "Батькивщины" (14), группы "Доверие" (13) и ОПЗЖ (12).

Наименьшее количество помощников на одного нардепа – 8 – у фракции "Голос".

Максимальное количество помощников – 31 – имеет нардеп от ОПЗЖ Юрий Павленко (3 по срочному трудовому договору на постоянной основе, 1 – по срочному трудовому договору по совместительству, остальные – на общественных началах).

На втором месте по количеству помощников еще один нардеп ОПЗЖ – Виктор Черный, у которого 30 помощников.

Во фракции "Батькивщины" больше всего помощников – 29 – у нардепа Вадима Ивченко.

Во фракции "Слуги народа" больше всего помощников – 29 – у нардепов Сергея Мандзия, Святослава Юраша и Юлии Овчинниковой.

Во фракции ЕС 24 помощника имеет мажоритарщик Михаил Бондарь, во фракции "Голос" – депутат Соломия Бобровская (22), в депутатской группе "Доверие" – нардепы Сергей Шахов (25), Максим Ефимов (24) и закарпатский мажоритарщик Роберт Горват (24).

В группе "За будущее" лидирует по количеству помощников мажоритарщик из Хмельницкой области, основатель сети супермаркетов "Эпицентр" Александр Герега (24).

У четырех нардепов работает только по одному помощнику – у Андрея Осадчука из "Голоса", Максима Павлюка из СН, Маргариты Шол из СН и у Тараса Козака из ОПЗЖ.

Некоторые депутаты работают без помощников. По данным "Честно", среди таких Николай Сольский (СН), Петр Порошенко и Мустафа Джемилев от "ЕС".

Нардепы часто берут в помощники жен и других родственников, бизнес-партнеров, друзей, владельцев бизнеса с потенциальным конфликтом интересов или лиц, не имеющих надлежащего уровня компетенции.

По закону о статусе народного депутата, каждый парламентарий может иметь до 31 помощника-консультанта.

Помощники помогают нардепам готовить законопроекты, организовывают проведение отчетов и встреч с избирателями, выполняют поручения нардепа во взаимоотношениях с избирателями, а также с органами исполнительной власти и местного самоуправления, СМИ, объединениями граждан, предприятиями, учреждениями, организациями и тому подобное.

Расходы на помощников привязаны к прожиточному минимуму на 1 января каждого года и составляют 25 минимумов.

"Платить" депутат может максимум 10 помощникам, поскольку закон обязывает выплачивать минимум минималку.

В 2020 году на помощников депутатов из бюджета ежемесячно шло более 22 млн гривен, или более 260 млн гривен в год.

По словам депутата от "Голоса" Ярослава Юрчишина, на зарплату помощникам депутаты получают 38 660 гривен.

"Честно" отмечает, что вопрос зарплаты помощников нардепов не всегда решающий, поскольку спецстатус помощника, согласно закону, дает им ряд существенных привилегий.