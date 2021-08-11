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Помірна спека, місцями грози - чого чекати від четверга

Середа, 11 серпня 2021, 12:54
Євген Будерацький, УП

Найближчої доби в Україні пануватиме спекотна погода із сильним вітром; у південно-східній частині – грози.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook, Державна служба з надзвичайних ситуацій

Пряма мова: "Elfi, антициклон із таким романтичним іменем, визначатиме суху сонячну погоду в більшості областей України.

Хіба що залишки атмосферного фронту можуть локально пополивати та погриміти на Сході України, Запоріжжі та в Криму. Неоднорідно, місцями.

Нюанс. Завтра північно-західний  вітер може бути поривчастим, часом сильним.

Радила б насолоджуватися поки що чудовими градусами, теплом та помірною спекою. Очікується 12-го серпня +25+29 градусів, хіба "тридцятки" вискочать у східних областях та на Півдні".

Деталі: За словами Діденко, перша половина наступного тижня обіцяє до +35 та +37 градусів.

Також за прогнозами Укргідрометцентру, які наводить ДСНС, удень 11 серпня у південно-східній частині грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Українська правда
Теми: погода


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