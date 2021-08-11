Умеренная жара, местами грозы - чего ждать от четверга

В ближайшие сутки в Украине будет царить жаркая погода с сильным ветром в юго-восточной части - грозы.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Прямая речь: "Elfi, антициклон с таким романтическим именем, будет определять сухую солнечную погоду в большинстве областей Украины.

Разве что остатки атмосферного фронта могут локально поливать и погреметь на Востоке Украины, Запорожье и в Крыму. Неоднородно, местами.

Нюанс. Завтра северо-западный ветер может быть порывистым, порой сильным.

Советовала бы наслаждаться пока замечательными градусами, теплом и умеренной жарой. Ожидается 12-го августа +25 +29 градусов, разве "тридцатки" выскочат в восточных областях и на юге".

Детали: По словам Диденко, в первой половине следующей неделе обещают до +35 и +37 градусов.

Также по прогнозам Укргидрометцентра, которые приводит ГСЧС, днем ​​11 августа в юго-восточной части грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).