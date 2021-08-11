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Лівійські "гастролі" ПВК Вагнера: планшет найманця потрапив до журналістів

Середа, 11 серпня 2021, 13:09
Лівійські гастролі ПВК Вагнера: планшет найманця потрапив до журналістів
bbc.com

Російські найманці з приватної військової компанії "Вагнер" беруть участь в операціях у Лівії, про що свідчить планшет і заявка на отримання озброєння та техніки, знайдені в Лівії і передані "Бі-Бі-Сі".

Джерело: BBC News і Російська служба "Бі-Бі-Сі"

Дослівно: "В ході спільного розслідування Арабська і Російська служби Бі-бі-сі отримали доступ до планшета і декількох документів, що ймовірно належали найманцям "Вагнера" в Лівії. Планшет і документи дають уявлення про масштаби операцій групи в цій країні і дозволяють припустити, що її підтримують на найвищому рівні попри послідовне заперечення російською владою будь-яких зв'язків із "Вагнером".

Деталі: Операції ПВК Вагнера охоплюють безліч країн від Сирії, де найманці підтримували урядові сили, до Центральноафриканської Республіки, де вони охороняють алмазні родовища. Це одна з найбільш засекречених організацій у РФ.

Офіційно ПВК Вагнера не існує: найманство заборонено російським і міжнародним законодавством. Однак, за різними оцінками, за останні 7 років хоча б один контракт із "Вагнером" уклали до 10 тисяч осіб.

На початку лютого до редакції BBC подзвонило одне з джерел у Лівії: в зоні боїв на заході країни солдати знайшли забутий кимось планшет Samsung.

Імовірно, він належав одному з російських найманців, які воювали на боці генерала Халіфи Хафтара і проти визнаного ООН Уряду національної згоди (УНЗ), але відступили.

Планшет привезли в Лондон і помістили його в спеціальний чохол, який блокує сигнал, щоб не можна було відстежити його місце розташування або дистанційно стерти дані.

У пам'яті пристрою були десятки файлів – від інструкцій з установки протипіхотних мін та виготовлення саморобних вибухових пристроїв до зйомок із розвідувальних безпілотників.

 
У файлах планшета є інструкції і схеми мін та артилерійських снарядів

Найцікавіші військові карти зон бойових дій, помічені російською мовою. Більшість відміток сконцентровані навколо південної околиці Тріполі Айн-Зара, де бійці "Вагнера" ​​воювали з УНЗ  в лютому-травні 2020 року. При збільшенні масштабу карт можна побачити червоні точки, помічені словами, схожими на позивні бійців.

Зіставивши дані з українською базою "Миротворець" і доповіддю ООН про присутність групи у Лівії, що потрапила в ЗМІ, журналісти припустили, що один із позивних "Мітла" може належати 36-річному російському громадянину Федору Метьолкіну, який міг воювати на сході України.

Позивний
Позивний "Мітла" на карті, можливо, належить росіянину Федору Метьолкіну

Одне з місць, позначених на картах у планшеті, – село Еспіа, де 2 роки тому була викрадена сім'я з п'яти осіб, трьох із них було вбито. Викрадачі говорили російською. Один із двох чоловіків, що вижили, упізнав одного з найманців по фото: це міг бути Володимир Анданов ("Ваха"). Останній також міг бути причетний до вбивств полонених у ході конфлікту на сході України.

Бурят
Бурят "Ваха" (праворуч) - Анданов після Донецька подався воювати в Лівії

"Бі-Бі-Сі" відомі й інші свідоцтва вбивств цивільного населення, в яких звинувачують бійців "Вагнера". Всі відомі журналістам жертви – це люди, які випадково опинилися в місцях активних бойових дій.

На одній із мап із планшета виявили чорні точки – заміновані позиції, деякі з яких позначені назвами самих мін. Більшість із 35 точок розташовані в житлових районах Айн-Зари.

Крім планшета, журналісти отримали від джерела в лівійській розвідці 10-сторінкову заявку на отримання озброєння і техніки від 19 січня 2020 року. Цей список, ймовірно, потрапив до лівійців у ході боїв на півдні Тріполі.

У розділі "Техніка" – замовлення на 6 бронемашин, 4 танки, 12 вантажівок і 44 позашляхових броньованих автомобілі; в розділі "Озброєння" – крім іншого, заявка на 270 автоматів Калашникова. Є в списку оптичні прилади, високотехнологічні радари, шоломи і комплекти особистого захисту, медикаменти.

 
10-сторінкова заявка на отримання озброєння і техніки, датована 19 січня 2020 року

Експерт із безпеки Кріс Кобб-Сміт вважає, що навряд чи якась інша приватна військова компанія має таку підтримку і може давати запит на озброєння.

Серед наданих "Бі-Бі-Сі" документів є й заявка на заповнення пошкодженої в ході бойових дій техніки від сил "Вагнера" у Мозамбіку, датована листопадом 2019 року.

У верхньому кутку документа під словом "Затверджую" стоїть підпис – ініціали Д. У. і цифра 9. Ті ж ініціали зустрічаються на лівійських документах і, імовірно, належать людині на ім'я Дмитро Уткін.

Крім того, двоє колишніх бійців групи на умовах анонімності розповіли "Бі-Бі-Сі" про умови найму.

Так, у період активних бойових дій із вересня 2019 року до липня 2020 року в Лівії перебували до 1000 бійців Вагнера.

Найманці укладають короткострокові контракти з дрібними компаніями-одноденками на конкретну роботу, потім їх перевіряють на фізичну підготовку і благонадійність (із поліграфом), після чого відправляють у неофіційний тренувальний табір "Вагнера" ​​під Краснодаром.

Як стало відомо "Бі-Бі-Сі", в останні півроку для найму в ПВК з'явилося дві нових умови: вакцинація проти COVID-19 і відсутність проблем із зубами.

Головна мотивація йти в ПВК – гроші. Оплата ж залежить від умов "відрядження": охорона – найменш небезпечна, бойові дії – найбільш небезпечні.

Довідка: Про ПВК Вагнера вперше стало відомо у 2014 році під час боїв на сході України. Всерйоз про "Вагнера" ​​заговорили у 2016 році в зв'язку з їхніми сирійськими операціями проти "Ісламської держави" (ІД).

Операції Групи Вагнера не обмежуються Сирією та Лівією, найманців ПВК фіксують у Судані й Мозамбіку. У Центральноафриканській Республіці (ЦАР) їх наймає місцева армія для боротьби з повстанцями за контроль над алмазними родовищами.

"Українська правда" в Threads

Теми: ВагнерЛівіяРосія
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