Ливийские "гастроли" ЧВК Вагнера: планшет наемника попал к журналистам

Российские наемники из частной военной компании "Вагнер" участвуют в операциях в Ливии, о чем свидетельствует планшет и заявка на получение вооружения и техники, найденные в Ливии и переданные "Би-Би-Си".

Источник: BBC News и Русская служба "Би-Би-Си"

Дословно: "В ходе совместного расследования Арабская и Русская службы Би-би-си получили доступ к планшету и нескольким документам, предположительно принадлежавшим наемникам "Вагнера" в Ливии. Планшет и документы дают представление о масштабах операций группы в этой стране и позволяют предположить, что ее поддерживают на самом высоком уровне, несмотря на последовательное отрицание российскими властями любых связей с "Вагнером".

Детали: Операции ЧВК Вагнера охватывают множество стран от Сирии, где наемники поддерживали правительственные силы, до Центральноафриканской Республики, где они охраняют алмазные месторождения. Это одна из самых засекреченных организаций в РФ.

Официально ЧВК Вагнера не существует:наемничество запрещено российским и международным законодательством. Однако, по разным оценкам, за последние 7 лет хотя бы один контракт с "Вагнером" заключили до 10 тысяч человек.

В начале февраля в редакцию BBC позвонил один из источников в Ливии: в зоне боев на западе страны солдаты нашли забытый кем-то планшет Samsung.

Вероятно, он принадлежал одному из отступавших российских наемников, которые воевали на стороне генерала Халифы Хафтара и против признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС).

Планшет привезли в Лондон и поместили его в специальный чехол, блокирующий сигнал,чтобы нельзя было отследить его местоположение или дистанционно стереть данные.

В памяти устройства были десятки файлов – от инструкций по установке противопехотных мин и изготовлению самодельных взрывных устройств до съемок с разведывательных беспилотников.

В файлах планшета есть инструкции и схемы мин и артиллерийских снарядов

Наиболее интересны военные карты зон боевых действий, помеченные на русском языке. Большинство отметок сконцентрированы вокруг южной окраины Триполи Айн-Зара, где бойцы "Вагнера" воевали с ПНС в феврале-мае 2020 года. При увеличении масштаба карт можно увидеть красные точки, помеченные словами, похожими на позывные бойцов.

Сопоставив данные с украинской базой "Миротворец" и попавшим в СМИ докладом ООН о присутствии группы в Ливии, журналисты предположили, что один из позывных "Метла" может принадлежать 36-летнему российскому гражданину Федору Метелкину, который мог воевать на востоке Украины.

Позывной "Метла" на карте, возможно, принадлежит россиянину Федору Метелкину

Одно из мест, обозначенных на картах в планшете, – деревня Эспиа, где 2 года назад была похищена семья из пяти человек, трое из них были убиты. Похитители говорили по-русски. Один из двух выживших мужчин опознал одного из наемников по фото: это мог быть Владимир Анданов ("Ваха"). Последний также мог быть причастен к убийствам пленных в ходе конфликта на востоке Украины.

Бурят "Ваха" (справа) - Анданов после Донецка подался воевать в Ливию

"Би-Би-Си" известны и другие свидетельства убийств гражданского населения, в которых обвиняют бойцов "Вагнера". Все известные журналистам жертвы – это люди, случайно оказавшиеся в местах активных боевых действий.

На одной из карт из планшета обнаружили черные точки – заминированные позиции, некоторые из которых помечены названиями самих мин. Большинство из 35 точек расположены в жилых районах Айн-Зары.

Помимо планшета, журналисты получили от источника в ливийской разведке 10-страничную заявку на получение вооружения и техники от 19 января 2020 года. Этот список, вероятно, попал к ливийцам в ходе боев на юге Триполи.

В разделе "Техника" – заказ на 6 бронемашин, 4 танка, 12 грузовиков и 44 внедорожных бронированных автомобиля; в разделе "Вооружение" – помимо прочего, заявка на 270 автоматов Калашникова. Есть в списке оптические приборы, высокотехнологичные радары, шлемы и комплекты личной защиты, медикаменты.

10-страничная заявка на получение вооружения и техники, датированная 19 января 2020 года

Эксперт по безопасности Крис Кобб-Смит считает, что вряд ли какая-то другая частная военная компания имеет такую поддержку и может запрашивать вооружение.

Среди предоставленных "Би-Би-Си" документов есть и заявка на восполнение поврежденной в ходе боевых действий техники от сил "Вагнера" в Мозамбике, датированная ноябрем 2019 года.

В верхнем углу документа под словом "Утверждаю" стоит подпись – инициалы Д.У. и цифра 9. Те же инициалы встречаются на ливийских документах и, предположительно, относятся к человеку по имени Дмитрий Уткин.

Кроме того, двое бывших бойцов группы на условиях анонимности рассказали "Би-Би-Си" об условиях найма.

Так, в период активных боевых действий с сентября 2019 года по июль 2020-го в Ливии находились до 1000 бойцов Вагнера.

Наемники заключают краткосрочные контракты с мелкими компаниями-однодневками на конкретную работу, затем их проверяют на физическую подготовку и благонадежность (с полиграфом), после чего отправляют в неофициальный тренировочный лагерь "Вагнера" под Краснодаром..

Как стало известно "Би-Би-Си", в последние полгода для найма в ЧВК появилось два новых условия: вакцинация против COVID-19 и отсутствие проблем с зубами.

Главная мотивация идти в ЧВК – деньги. Оплата же зависит от условий "командировки": охрана – наименее опасна, боевые действия – наиболее опасны.

Справка: О ЧВК Вагнера впервые стало известно в 2014 году во время боев на востоке Украины. Всерьез о "Вагнере" заговорили в 2016 году в связи с их сирийскими операциями против "Исламского государства" (ИГ).

Операции Группы Вагнера не ограничиваются Сирией и Ливией, наемников ЧВК фиксируют в Судане и Мозамбике. В Центральноафриканской Республике (ЦАР) их нанимает местная армия для борьбы с местными повстанцами за контроль над алмазными месторождениями.