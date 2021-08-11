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Греція надасть Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Середа, 11 серпня 2021, 13:53
Греція надасть Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Уряд Греції вирішив надати Україні 100 тисяч доз вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca.

Про це йшлося у розмові прем’єра Греції Кіріакоса Міцотакіса з прем’єром України Денисом Шмигалем, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що Кіріакос Міцотакіс подякував Україні за направлення 100 українських пожежників на допомогу грецьким вогнеборцям, які борються з лісовими пожежами.

 Глава грецького уряду підкреслив, що враховуючи значний досвід українських пожежників, буде ініціювати співпрацю на рівні рятувальних служб двох країн.

"Денис Шмигаль зі свого боку побажав Греції якнайшвидше приборкати стихію, а також подякував уряду Греції за рішення щодо надання Україні 100 тисяч доз вакцин AstraZeneca" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що  сторони під час розмови також обговорили розширення двостороннього співробітництва у торговельно-економічній та інвестиційних сферах.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяКабінет міністрівГреція
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