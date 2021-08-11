Греция предоставит Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Правительство Греции решило предоставить Украине 100 тысяч доз вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca.

Об этом шла речь в разговоре премьера Греции Кириакоса Мицотакиса с премьером Украины Денисом Шмыгалем, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Правительственный портал.

Отмечается, что Кириакос Мицотакис поблагодарил Украину за направление 100 украинских пожарных на помощь греческим пожарным, которые борются с лесными пожарами.

Глава греческого правительства подчеркнул, что, учитывая значительный опыт украинских пожарных, будет инициировать сотрудничество на уровне спасательных служб двух стран.

"Денис Шмыгаль со своей стороны пожелал Греции как можно быстрее обуздать стихию, а также поблагодарил правительство Греции за решение о предоставлении Украине 100 000 доз вакцин AstraZeneca", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны во время разговора также обсудили расширение двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.