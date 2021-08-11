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Фінансували провокації до Дня Незалежності: СБУ блокувала криптообмінники у Києві

Середа, 11 серпня 2021, 14:49

Служба безпеки України заблокувала мережу підпільних криптообмінників у столиці. За словами відомства, через них щомісяця проводили до 30 млн грн, частина з яких йшла на фінансування провокацій до Дня Незалежності.

Джерело: СБУ

Деталі: СБУ пояснює, що підпільні криптообмінники дозволяли проводити анонімні платежі та системно виводити тіньові кошти і переводити в готівку.

Їхніми послугами користувалися здебільшого люди, які отримували кошти із заборонених в Україні електронних гаманців країни-агресора, наприклад, «Яндекс.Деньги», Qiwi, Webmoney тощо.

Зокрема, йдеться і про організаторів масових акцій протесту напередодні Дня Незалежності. Саме через цю мережу вони отримували фінансування для оплати «послуг» провокаторів.

Мережа працює від початку 2021 року і вже «обслужила» понад 1000 «клієнтів». Зловмисники «відмивали» майже 30 млн грн щомісяця. За «послуги» отримували 5-10 % від суми переказу.

Силовики провели 5 обшуків у «офісах» в Печерському, Шевченківському та Солом’янському районах столиці, вилучили комп’ютери, мобільні термінали, готівки в іноземній валюті на мільйон гривень, печатки й документи.

Відкрито справу за статтями «незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення» та «відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом».

 

Українська правда
Теми: СБУДень Незалежностіпровокації


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