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Финансировали провокации ко Дню Независимости СБУ блокировала криптообменники в Киеве

Среда, 11 августа 2021, 14:49

Служба безопасности Украины заблокировала сеть подпольных криптообменников в столице. По словам ведомства, через них ежемесячно проводили до 30 млн грн, часть из которых шла на финансирование провокаций ко Дню Независимости.

Источник: СБУ

Детали: СБУ объясняет, что подпольные криптообменники позволяли проводить анонимные платежи и системно выводить теневые средства и обналичивать.

Их услугами пользовались в основном люди, которые получали средства из запрещенных в Украине электронных кошельков страны-агрессора, например, "Яндекс.Деньги", Qiwi, Webmoney и др.

В частности, речь идет и об организаторах массовых акций протеста накануне Дня Независимости. Именно через эту сеть они получали финансирование для оплаты "услуг" провокаторов.

Сеть работает с начала 2021 и уже "обслужила" более 1000 "клиентов". Злоумышленники "отмывали" почти 30 млн грн ежемесячно. За "услуги" получали 5-10% от суммы перевода.

Силовики провели 5 обысков в "офисах" в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы, изъяли компьютеры, мобильные терминалы, наличности в иностранной валюте на миллион гривен, печати и документы.

Возбуждено дело по статьям "незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления" и "отмывание денег, полученных преступным путем".

 

Украинская правда
Темы: СБУДень Независимостипровокации
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