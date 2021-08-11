Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Финансировали провокации ко Дню Независимости СБУ блокировала криптообменники в Киеве

Среда, 11 августа 2021, 14:49
Финансировали провокации ко Дню Независимости СБУ блокировала криптообменники в Киеве

Служба безопасности Украины заблокировала сеть подпольных криптообменников в столице. По словам ведомства, через них ежемесячно проводили до 30 млн грн, часть из которых шла на финансирование провокаций ко Дню Независимости.

Источник: СБУ

Детали: СБУ объясняет, что подпольные криптообменники позволяли проводить анонимные платежи и системно выводить теневые средства и обналичивать.

Их услугами пользовались в основном люди, которые получали средства из запрещенных в Украине электронных кошельков страны-агрессора, например, "Яндекс.Деньги", Qiwi, Webmoney и др.

В частности, речь идет и об организаторах массовых акций протеста накануне Дня Независимости. Именно через эту сеть они получали финансирование для оплаты "услуг" провокаторов.

Сеть работает с начала 2021 и уже "обслужила" более 1000 "клиентов". Злоумышленники "отмывали" почти 30 млн грн ежемесячно. За "услуги" получали 5-10% от суммы перевода.

Силовики провели 5 обысков в "офисах" в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы, изъяли компьютеры, мобильные терминалы, наличности в иностранной валюте на миллион гривен, печати и документы.

Возбуждено дело по статьям "незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления" и "отмывание денег, полученных преступным путем".

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУДень Независимостипровокации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
СБУ
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
СБУ сообщила о новом подозрении блогеру Шарию
Жене столичного наркодилера объявили приговор за распространение работы ППО
Последние новости
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
Все новости...
Реклама: