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Кабмін погодив звільнення голови Харківщини

Середа, 11 серпня 2021, 15:12
Кабмін погодив звільнення голови Харківщини
Фото Ізюмської РДА з Facebook

Кабінет міністрів погодив звільнення Айни Тимчук з посади голови Харківської обласної державної адміністрації.  

Джерело: нардеп Олексій Гончаренко у Telegram

Пряма мова Гончаренка: "Кабмін погодив звільнення Тимчук Айни Леонідівни з посади голови Харківської ОДА".

Передісторія: 

  • Президент Володимир Зеленський призначив головою Харківської ОДА Айну Тимчук у листопаді 2020 року. 
  • Тимчук до призначення на посаду голови Харківської ОДА працювала керівником апарату Дніпропетровської облдержадміністрації.
  • А у 2010-2014 роках – заступником Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівХарківська областьзвільненнямісцева влада
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