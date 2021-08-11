Кабмін погодив звільнення голови Харківщини
Середа, 11 серпня 2021, 15:12
Кабінет міністрів погодив звільнення Айни Тимчук з посади голови Харківської обласної державної адміністрації.
Джерело: нардеп Олексій Гончаренко у Telegram
Пряма мова Гончаренка: "Кабмін погодив звільнення Тимчук Айни Леонідівни з посади голови Харківської ОДА".
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський призначив головою Харківської ОДА Айну Тимчук у листопаді 2020 року.
- Тимчук до призначення на посаду голови Харківської ОДА працювала керівником апарату Дніпропетровської облдержадміністрації.
- А у 2010-2014 роках – заступником Харківського міського голови Геннадія Кернеса.
Українська правда