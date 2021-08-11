Кабмин согласовал увольнение главы Харьковской области
Среда, 11 августа 2021, 15:12
Кабинет министров согласовал увольнение Айны Тимчук от должности председателя Харьковской областной государственной администрации.
Источник: нардеп Алексей Гончаренко в Telegram
Прямая речь Гончаренко: "Кабмин согласовал увольнение Тимчук Айны Леонидовны с должности председателя Харьковской ОГА".
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский назначил председателем Харьковской ОГА Айну Тимчук в ноябре 2020 года.
- Тимчук до назначения на должность председателя Харьковской ОГА работала руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации.
- А в 2010-2014 годах – заместителем Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Украинская правда