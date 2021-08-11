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Кабмин согласовал увольнение главы Харьковской области

Среда, 11 августа 2021, 15:12
Фото Изюмской РГА с Facebook

Кабинет министров согласовал увольнение Айны Тимчук от должности председателя Харьковской областной государственной администрации.

Источник: нардеп Алексей Гончаренко в Telegram

Прямая речь Гончаренко: "Кабмин согласовал увольнение Тимчук Айны Леонидовны с должности председателя Харьковской ОГА".

Предыстория: 

  • Президент Владимир Зеленский назначил председателем Харьковской ОГА Айну Тимчук в ноябре 2020 года.
  • Тимчук до назначения на должность председателя Харьковской ОГА работала руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации. 
  • А в 2010-2014 годах – заместителем Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровХарьковская областьувольнениеместная власть
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