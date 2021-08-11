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Північ Туреччині страждає від повеней після сильних дощів

Середа, 11 серпня 2021, 15:28
Фото hurriyetdailynews.com

Нова хвиля сильних опадів охопила Чорноморський регіон на півночі Туреччини, що спричинило повені та зсуви в кількох населених пунктах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

У провінції Синоп кілька будинків обвалилися через зсуви, спричинені сильними зливами. Вода відносила автомобілі місцевих жителів. Інформації про постраждалих поки не надходило. 

 
Фото hurriyetdailynews.com

У провінції Бартин 10 серпня після сильних опадів повені затопили велику кількість будинків та підприємств.

Частина дороги, що з'єднує провінцію з Карабюком, обвалилася, а бульдозери врятували 20 людей, застряглих у своїх будинках. У провінції, яка найбільше постраждала від опадів, зникла безвісти жінка.

У провінції Кастамону раптові та сильні опади затопили підвали будівель. Раптовий зсув перекрив дорогу, що з'єднує центр міста Кастамону з районом Інеболу.

Влада попередила людей від повені та зсувів у різних частинах регіону, включаючи провінції Токат,

Тим часом Міністерство оборони оголосило, що через повінь у Синопі та Кастамону були розгорнуті два гелікоптери типу АС-532, що належать ВВС.

Нагадаємо, на півдні Туреччини майже два тижні боролися з масштабними лісовими пожежами, які загрожували туристичним районам.

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