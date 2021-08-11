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Север Турции страдает от наводнений после сильных дождей

Среда, 11 августа 2021, 15:28
Фото hurriyetdailynews.com

Новая волна сильных осадков охватила Черноморский регион на севере Турции, привело наводнения и оползни в нескольких населенных пунктах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

В провинции Синоп несколько домов обвалились из-за оползней, вызванных сильными ливнями. Вода уносила автомобили местных жителей. Информации о пострадавших пока не поступало. 

 
Фото hurriyetdailynews.com

В провинции Айдын 10 августа после сильных осадков наводнения затопили большое количество домов и предприятий.

Часть дороги, соединяющей провинцию из Стамбула, обвалилась, а бульдозеры спасли 20 человек, застрявших в своих домах. В провинции, наиболее пострадавшей от осадков, пропал без вести женщина.

В провинции Кастамону внезапные и сильные осадки затопили подвалы зданий. Внезапный сдвиг перекрыл дорогу, соединяющую центр города Кастамону с районом Инеболу.

Власти предупредили людей от наводнения и оползней в разных частях региона, включая провинции Стамбул,

Между тем Министерство обороны объявило, что из-за наводнения в Синопе и Кастамону были развернуты два вертолета типа АС-532, принадлежащих ВВС.

Напомним, на юге Турции почти две недели боролись с масштабными лесными пожарами, которые угрожали туристическим районам.

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