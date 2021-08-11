Росіяни забруднили нафтою під сотню квадратних кілометрів Чорного моря

Росіяни розлили нафту в Чорному морі біля Новоросійська, площа становить 80 квадратних кілометрів. У "Грінпісі" впевнені, що це вплине на життя морських тварин і на людину, а ліквідація займе декілька тижнів.

Джерело: ІКД РАН, "Медуза", російський "Інтерфакс" з посиланням на "Грінпіс"

Деталі: Інститут космічних досліджень Російської академії наук, проаналізувавши супутникові знімки, порахував, що площа розливу нафти в Чорному морі становить майже 80 квадратних кілометрів.

Раніше, 7 серпня, в Росії повідомляли про 200 квадратних метрів, і стверджували, що розлив до вечора був ліквідований. Викид нафти стався при закачуванні її на танкер.

Тепер у РАН кажуть, що пляма може сама зникнути до вечора 11 серпня. За їхніми словами, через шторм пляму забруднення не прибило до берега і проводити очистку берегової лінії, за наявними даними, не буде потрібно.

У російському відділенні "Грінпіс" вважають, що ліквідація розливу нафтопродуктів в Чорному морі в районі Новоросійська може зайняти кілька тижнів, забруднення вплине як на морських тварин, так і на людину.

За його словами, якщо буде шторм, то розлив вже не вдасться відловити, "велика частина розливу рознесеться по морю, частина піде в атмосферу і, звичайно ж, в цьому нічого хорошого, так як це завдасть шкоди живим організмам і людині, яка буде цим дихати поблизу - а це канцероген, який викликає онкологію ".

Еколог уточнив, що для ліквідації розливу необхідні спеціальні судна, у яких є морські бони - спеціальні загородження, що запобігають розповсюдженню забруднення.