Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне испачкали нефтью под сотню квадратных километров Черного моря

Среда, 11 августа 2021, 16:02
Россияне испачкали нефтью под сотню квадратных километров Черного моря
фото: ран

Россияне разлили нефть в Черном море возле Новороссийска, площадь составляет 80 квадратных километров. В "Гринписе" уверены, что это повлияет на жизнь морских животных и на человека.

Источник: ИКИ РАН, "Медуза", российский "Интерфакс" со ссылкой на "Гринпис"

Детали: Институт космических исследований Российской академии наук, проанализировав спутниковые снимки, посчитал, что площадь разлива нефти в Черном море составляет почти 80 квадратных километров.

Раньше, 7 августа, в России сообщали о 200 квадратных метрах, и утверждали, что разлив к вечеру был ликвидирован. Выброс нефти произошел при закачке ее на танкер.

Теперь в РАН говорят, что пятно может само исчезнуть к вечеру 11 августа. По их словам, из-за шторма пятно загрязнения не прибило к берегу и проводить очистку береговой линии, по имеющимся данным, не потребуется.

В российском отделении "Гринпис" считают, что ликвидация разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Новороссийска может занять несколько недель, загрязнение повлияет как на морских животных, так и на человека.

По его словам, если будет шторм, то разлив уже не удастся отловить, "большая часть разлива разнесется по морю, часть уйдет в атмосферу и, конечно же, в этом ничего хорошего, так как это нанесет вред живым организмам и человеку, который будет этим дышать вблизи - а это канцероген, который вызывает онкологию".

Эколог уточнил, что для ликвидации разлива необходимы специальные суда, у которых есть морские боны - специальные заграждения, предотвращающие распространение загрязнения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Черное мореРосcияэкологиякатастрофы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Черное море
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Враг осуществил ротацию ракетоносителей в Черном море – ОК "Юг"
Враг усилился в Черном море надводным ракетоносителем – ОК "Юг"
Последние новости
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
Все новости...
Реклама: