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Россияне испачкали нефтью под сотню квадратных километров Черного моря

Среда, 11 августа 2021, 16:02
фото: ран

Россияне разлили нефть в Черном море возле Новороссийска, площадь составляет 80 квадратных километров. В "Гринписе" уверены, что это повлияет на жизнь морских животных и на человека.

Источник: ИКИ РАН, "Медуза", российский "Интерфакс" со ссылкой на "Гринпис"

Детали: Институт космических исследований Российской академии наук, проанализировав спутниковые снимки, посчитал, что площадь разлива нефти в Черном море составляет почти 80 квадратных километров.

Раньше, 7 августа, в России сообщали о 200 квадратных метрах, и утверждали, что разлив к вечеру был ликвидирован. Выброс нефти произошел при закачке ее на танкер.

Теперь в РАН говорят, что пятно может само исчезнуть к вечеру 11 августа. По их словам, из-за шторма пятно загрязнения не прибило к берегу и проводить очистку береговой линии, по имеющимся данным, не потребуется.

В российском отделении "Гринпис" считают, что ликвидация разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Новороссийска может занять несколько недель, загрязнение повлияет как на морских животных, так и на человека.

По его словам, если будет шторм, то разлив уже не удастся отловить, "большая часть разлива разнесется по морю, часть уйдет в атмосферу и, конечно же, в этом ничего хорошего, так как это нанесет вред живым организмам и человеку, который будет этим дышать вблизи - а это канцероген, который вызывает онкологию".

Эколог уточнил, что для ликвидации разлива необходимы специальные суда, у которых есть морские боны - специальные заграждения, предотвращающие распространение загрязнения.

Темы: Черное мореРосcияэкологиякатастрофы
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