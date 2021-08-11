Кіпр розширив перелік вакцин для в'їзду туристів
Кіпр розширив перелік вакцин від коронавірусу, після вакцинації якими туристи можуть безперешкодно відвідувати острів.
Про це повідомило посольство України у Республіці Кіпр, пише "Європейська правда".
"Згідно з відповідним рішенням, Республіка Кіпр розширила перелік вакцин, сертифікати про вакцинацію якими, видані відповідними органом України, є підставою для безперешкодного перетину кордону Республіки Кіпр", - йдеться у повідомленні.
Перед поїздкою копію сертифіката про щеплення англійською мовою потрібно завантажити на платформі Cyprus Flight Pass за 48 годин до вильоту, а також вказати дані про вакцинацію.
Невакцинованим пасажирам необхідно мати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений в сертифікованій лабораторії на території України протягом 72 годин до вильоту.
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