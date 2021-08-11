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Кіпр розширив перелік вакцин для в'їзду туристів

Середа, 11 серпня 2021, 16:03

Кіпр розширив перелік вакцин від коронавірусу, після вакцинації якими туристи можуть безперешкодно відвідувати острів.

Про це повідомило посольство України у Республіці Кіпр, пише "Європейська правда".

"Згідно з відповідним рішенням, Республіка Кіпр розширила перелік вакцин, сертифікати про вакцинацію якими, видані відповідними органом України, є підставою для безперешкодного перетину кордону Республіки Кіпр", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про такі вакцини: Janssen/Johnson&Johnson Vaccine, Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech Vaccine, Moderna Vaccine, Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine, Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine, Sinovac (CoronaVac) Vaccine, AstraZeneca-Covishield та AstraZeneca-SKBio.

Перед поїздкою копію сертифіката про щеплення англійською мовою потрібно завантажити на платформі Cyprus Flight Pass за 48 годин до вильоту, а також вказати дані про вакцинацію.

Невакцинованим пасажирам необхідно мати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений в сертифікованій лабораторії на території України протягом 72 годин до вильоту.

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Теми: Кіпртуризмвакцинація


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