Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кипр расширил перечень вакцин для въезда туристов

Среда, 11 августа 2021, 16:03

Кипр расширил перечень вакцин от коронавируса, после вакцинации которыми туристы могут беспрепятственно посещать остров.

Об этом сообщило посольство Украины в Республике Кипр, пишет "Европейская правда".

"Согласно соответствующему решению, Республика Кипр расширила перечень вакцин, сертификаты о вакцинации которыми, выданные соответствующим органом Украины, являются основанием для беспрепятственного пересечения границы Республики Кипр", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о таких вакцинах: Janssen / Johnson & Johnson Vaccine, Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech Vaccine, Moderna Vaccine, Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine, Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine, Sinovac (CoronaVac) Vaccine, AstraZeneca-Covishield и AstraZeneca-SKBio.

Перед поездкой копию сертификата о прививках на английском языке нужно загрузить на платформе Cyprus Flight Pass за 48 часов до вылета, а также указать данные о вакцинации.

Невакцинированным пассажирам необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в сертифицированной лаборатории на территории Украины в течение 72 часов до вылета.

Темы: Кипртуризмвакцинация
powered by lun.ua
Главное сегодня

ФотоУгрожал взрывчаткой возле ВРУ: полиция задержала мужчину

Новости 11 августа: отставка начальника полиции Киева, продление карантина

Зеленский уволил председателя Харьковской ОГА и назначил и.о.

Офис генпрокурора отпустил Рудьковского на лечение в Вену, но он в Монако

Фото"Бенфика" назвала свой Twitter в честь Яремчука после победы над московским "Спартаком"

Фото, ВидеоРэп-певица Alyona Alyona отмывает Софийскую площадь после дрифта

Все новости...
Кипр
Вследствие масштабных лесных пожаров на Кипре уже есть погибшие
На Кипре бушует масштабный лесной пожар, страна просит помощи
Кипр упрощает въезд для вакцинированных украинцев – кроме тех, кому кололи CoronaVac
Последние новости
00:15
фотоОккупанты обстреляли хлебное поле у поселка Нью-Йорк
23:49
Милованов промолчал о конфликте интересов – адвокаты Данилюка
23:12
ФотоУгрожал взрывчаткой возле ВРУ: полиция задержала мужчину
22:47
Суд перешел к дебатам в деле убийства Вороненкова
22:10
ФотоНа инспектора по парковке напал владелец сети магазинов: Кличко ожидает расследования
21:45
Посланник Кремля рассказал о перспективах встречи Путина и Санду
21:27
"Динамо" берет три очка в игре с "Минаем"
21:26
Новости экономики: тариф на электроэнергию, новый руководитель Укрзализныци
21:09
Новости 11 августа: отставка начальника полиции Киева, продление карантина
21:08
Зеленский уволил председателя Харьковской ОГА и назначил и.о.
Все новости...