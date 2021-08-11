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Чоловіка, який зарубав дружину і доньку, знайшли мертвим у луцькому СІЗО

Середа, 11 серпня 2021, 17:07
Василь Пилипюк Фото: ІА "Конкурент"

У луцькому слідчому ізоляторі помер 62-річний Василь Пилипюк, якого підозрюють у вбивстві сокирою дружини та дочки.

Джерело: "Суспільне", "Волинь Post"

Деталі:  За словами співробітника пресслужби поліції Волині Олега Плазовського, смерть чоловіка зафіксували 10 серпня, орієнтовно о 21:00. У камері разом з ним перебувало ще четверо ув'язнених. Попередньо тілесних ушкоджень у померлого не виявили. Щоб встановити остаточну причину смерті, тіло направили на експертизу.

Проте видання "Волинь Post" від декількох джерел дізналося, що Пилипюк помер через спричинення йому важких травм, а не через природню смерть. Його нібито вбив один з ув'язнених. Про мотиви вбивства наразі невідомо. Днями чоловікові оголосять про підозру.

Передісторія: 20 липня у Луцьку Пилипюк зарубав сокирою свою 56-річну дружину та 22-річну доньку. Про злочин він розповів сусідці, яка й викликала на місце поліцейських.

Пилипюк стояв на обліку як сімейний насильник і отримав штраф за побиття дружини та доньки.

За вбивство йому загрожувало від 10 до 15 років тюрми або довічне ув'язнення.

Теми: криміналВолинська областьнадзвичайна подія


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