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Мужчину, который зарубил жену и дочь, нашли мертвым в луцком СИЗО

Среда, 11 августа 2021, 17:07
Василий Пилипюк Фото: ИА "Конкурент"

В луцком следственном изоляторе умер 62-летний Василий Пилипюк, которого подозревают в убийстве топором жены и дочери.

Источник: "Суспильне", "Волынь Post"

Детали: По словам сотрудника прессслужбы полиции Волыни Олега Плазовского, смерть мужчины зафиксировали 10 августа, ориентировочно в 21:00. В камере вместе с ним находилось еще четверо заключенных. Предварительно телесных повреждений у умершего не обнаружили. Чтобы установить окончательную причину смерти, тело направили на экспертизу.

Однако издание "Волынь Post" от нескольких источников узнало, что Пилипюк умер из-за причиненных ему тяжелых травм, а не из-за естественной смерти. Его якобы убил один из заключенных. О мотивах убийства пока неизвестно. На днях мужчине объявят о подозрении.

Предыстория: 20 июля в Луцке Пилипюк зарубил топором свою 56-летнюю жену и 22-летнюю дочь. О преступлении он рассказал соседке, которая и вызвала на место полицейских.

Пилипюк стоял на учете как семейный насильник и был оштрафован за избиение жены и дочери.

За убийство ему грозило от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Темы: криминалВолынская областьчрезвычайное происшествие
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