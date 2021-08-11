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Меркель запросили на Кримську платформу, але її участь під питанням - ОП

Середа, 11 серпня 2021, 17:56
Ангела Меркель Фото: Shutterstock

Канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, яка 22 серпня відвідає Київ, запросили долучитись до саміту Кримської платформи наступного дня, але її участь залишається під питанням.

Про це у середу на брифінгу розповів речник президента України Сергій Никифоров, повідомляє "Європейська правда".

"Графік і програма Ангели Меркель ще остаточно не сформовані. Ми, звичайно ж, запрошуємо її відвідати Кримську платформу, залишитися на 23 серпня. Чи залишиться вона, чи ні, стане відомо найближчим часом", - сказав Никифоров.

Меркель відвідає Київ 22 серпня, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Установчий саміт Кримської платформи, де міжнародні партнери України обговорюватимуть деокупацію Криму, відбудеться наступного дня.

За даними глави МЗС Дмитра Кулеби, кількість учасників Кримської платформи зросла до 37. Хто та які держави представить на саміті, досі офіційно не оприлюднювалось.

За словами Никифорова, Меркель та Зеленський у Києві обговорять, як конкретно Німеччина буде гарантувати виконання зобов’язань, які дала на випадок, якщо Росія після запуску "Північного потоку-2" спробує зловживати своїм монопольним становищем.

"Обов'язково говоритимуть про безпекову ситуацію на сході України, і про те, як реанімувати мирні переговори. І, звичайно ж, про двосторонні відносини. Німеччина – наш ключовий партнер в Європі і в політиці, і в торгівлі, і в промисловості, і в енергетиці. Потенціал для зміцнення цих відносин неабиякий", - сказав Никифоров.

"Візит Ангели Меркель доводить, що про Україну без України – ані слова, і що без прямих переговорів з президентом України сучасні найважливіші безпекові питання не вирішити", - додав він.

Теми: МеркельКримУкраїна


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