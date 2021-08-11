Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель запросили на Кримську платформу, але її участь під питанням - ОП

Середа, 11 серпня 2021, 17:56
Меркель запросили на Кримську платформу, але її участь під питанням - ОП
Ангела Меркель Фото: Shutterstock

Канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, яка 22 серпня відвідає Київ, запросили долучитись до саміту Кримської платформи наступного дня, але її участь залишається під питанням.

Про це у середу на брифінгу розповів речник президента України Сергій Никифоров, повідомляє "Європейська правда".

"Графік і програма Ангели Меркель ще остаточно не сформовані. Ми, звичайно ж, запрошуємо її відвідати Кримську платформу, залишитися на 23 серпня. Чи залишиться вона, чи ні, стане відомо найближчим часом", - сказав Никифоров.

Меркель відвідає Київ 22 серпня, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Установчий саміт Кримської платформи, де міжнародні партнери України обговорюватимуть деокупацію Криму, відбудеться наступного дня.

За даними глави МЗС Дмитра Кулеби, кількість учасників Кримської платформи зросла до 37. Хто та які держави представить на саміті, досі офіційно не оприлюднювалось.

За словами Никифорова, Меркель та Зеленський у Києві обговорять, як конкретно Німеччина буде гарантувати виконання зобов’язань, які дала на випадок, якщо Росія після запуску "Північного потоку-2" спробує зловживати своїм монопольним становищем.

"Обов'язково говоритимуть про безпекову ситуацію на сході України, і про те, як реанімувати мирні переговори. І, звичайно ж, про двосторонні відносини. Німеччина – наш ключовий партнер в Європі і в політиці, і в торгівлі, і в промисловості, і в енергетиці. Потенціал для зміцнення цих відносин неабиякий", - сказав Никифоров.

"Візит Ангели Меркель доводить, що про Україну без України – ані слова, і що без прямих переговорів з президентом України сучасні найважливіші безпекові питання не вирішити", - додав він.

"Українська правда" у Threads

Теми: МеркельКримУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Меркель
Кулеба закликав Німеччину не повторювати помилку Меркель
Меркель закликала "не звужувати думки" у пошуках рішення про припинення війни в Україні
Меркель отримала найвищу державну нагороду ФРН – не всі її однопартійці це підтримали
Останні новини
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
Усі новини...
Реклама: