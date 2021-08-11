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Меркель пригласили на Крымскую платформу, но ее участие под вопросом - ОП

Среда, 11 августа 2021, 17:56
Ангела Меркель Фото: Shutterstock

Канцлера Германии Ангелу Меркель, которая 22 августа посетит Киев, пригласили присоединиться к саммиту Крымской платформы на следующий день, но ее участие остается под вопросом.

Об этом в среду на брифинге рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сообщает "Европейская правда".

"График и программа Ангелы Меркель еще окончательно не сформированы. Мы, конечно же, приглашаем ее посетить Крымскую платформу, остаться на 23 августа. Останется она или нет, станет известно в ближайшее время", - сказал Никифоров.

Меркель посетит Киев 22 августа, где встретится с президентом Владимиром Зеленским. Учредительный саммит Крымской платформы, где международные партнеры Украины будут обсуждать вопросы деоккупации Крыму, состоится на следующий день.

По данным главы МИД Дмитрия Кулебы, количество участников Крымской платформы выросла до 37. Кто и какие государства представит на саммите, до сих пор официально не обнародовалось.

По словам Никифорова, Меркель и Зеленский в Киеве обсудят, как именно Германия будет гарантировать выполнение обязательств, которые дала на случай, если Россия после запуска "Северного потока-2" попытается злоупотреблять своим монопольным положением.

"Обязательно говорить о ситуацию с безопасностью на востоке Украины, и о том, как реанимировать мирные переговоры. И, конечно же, о двусторонних отношениях. Германия - наш ключевой партнер в Европе и в политике, и в торговле, и в промышленности, и в энергетике. Потенциал для укрепления этих отношений большой ", - сказал Никифоров.

"Визит Ангелы Меркель доказывает, что об Украине без Украины - ни слова, и без прямых переговоров с президентом Украины современные важнейшие вопросы безопасности не решить", - добавил он.

Темы: МеркельКрымУкраина
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