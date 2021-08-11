Меркель пригласили на Крымскую платформу, но ее участие под вопросом - ОП
Канцлера Германии Ангелу Меркель, которая 22 августа посетит Киев, пригласили присоединиться к саммиту Крымской платформы на следующий день, но ее участие остается под вопросом.
Об этом в среду на брифинге рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сообщает "Европейская правда".
"График и программа Ангелы Меркель еще окончательно не сформированы. Мы, конечно же, приглашаем ее посетить Крымскую платформу, остаться на 23 августа. Останется она или нет, станет известно в ближайшее время", - сказал Никифоров.
По данным главы МИД Дмитрия Кулебы, количество участников Крымской платформы выросла до 37. Кто и какие государства представит на саммите, до сих пор официально не обнародовалось.
По словам Никифорова, Меркель и Зеленский в Киеве обсудят, как именно Германия будет гарантировать выполнение обязательств, которые дала на случай, если Россия после запуска "Северного потока-2" попытается злоупотреблять своим монопольным положением.
"Обязательно говорить о ситуацию с безопасностью на востоке Украины, и о том, как реанимировать мирные переговоры. И, конечно же, о двусторонних отношениях. Германия - наш ключевой партнер в Европе и в политике, и в торговле, и в промышленности, и в энергетике. Потенциал для укрепления этих отношений большой ", - сказал Никифоров.
"Визит Ангелы Меркель доказывает, что об Украине без Украины - ни слова, и без прямых переговоров с президентом Украины современные важнейшие вопросы безопасности не решить", - добавил он.