"Бенфіка" назвала свій Twitter на честь Яремчука після перемоги над московським "Спартаком"
Середа, 11 серпня 2021, 20:15
Футбольний клуб "Бенфіка" перейменував свою сторінку у Twitter на честь українського футболіста Романа Яремчука, завдяки якому команда перемогла московський "Спартак" – сторінка тепер носить назву SL Benficachuk.
Джерело: ФК "Бенфіка" у Twitter
Деталі: Завдяки Яремчуку 10 серпня "Спартак" забив автогол у кваліфікаційному матчі Ліги чемпіонів. Таким чином "Бенфіка" здобула перемогу з рахунком 2:0 та змогла вийти у плей-оф.
Примітно, що Яремчук став гравцем португальського клубу лише 31 липня. А вже 10 серпня вдало дебютував під час матчу із московським клубом.
Українська правда