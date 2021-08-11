"Бенфіка" назвала свій Twitter на честь Яремчука після перемоги над московським "Спартаком"

Футбольний клуб "Бенфіка" перейменував свою сторінку у Twitter на честь українського футболіста Романа Яремчука, завдяки якому команда перемогла московський "Спартак" – сторінка тепер носить назву SL Benficachuk.

Джерело: ФК "Бенфіка" у Twitter

Деталі: Завдяки Яремчуку 10 серпня "Спартак" забив автогол у кваліфікаційному матчі Ліги чемпіонів. Таким чином "Бенфіка" здобула перемогу з рахунком 2:0 та змогла вийти у плей-оф.

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Примітно, що Яремчук став гравцем португальського клубу лише 31 липня. А вже 10 серпня вдало дебютував під час матчу із московським клубом.