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"Бенфіка" назвала свій Twitter на честь Яремчука після перемоги над московським "Спартаком"

Середа, 11 серпня 2021, 20:15
Бенфіка назвала свій Twitter на честь Яремчука після перемоги над московським Спартаком
Фото: Twitter Benfica

Футбольний клуб "Бенфіка" перейменував свою сторінку у Twitter на честь українського футболіста Романа Яремчука, завдяки якому команда перемогла московський "Спартак" – сторінка тепер носить назву SL Benficachuk.

Джерело: ФК "Бенфіка" у Twitter

Деталі: Завдяки Яремчуку 10 серпня "Спартак" забив автогол у кваліфікаційному матчі Ліги чемпіонів. Таким чином "Бенфіка" здобула перемогу з рахунком 2:0 та змогла вийти у плей-оф. 

 
Снимок экрана

Примітно, що Яремчук став гравцем португальського клубу лише 31 липня. А вже 10 серпня вдало дебютував під час матчу із московським клубом.

Українська правда

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Теми: футболспорт
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