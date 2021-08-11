"Бенфика" назвала свой Twitter в честь Яремчука после победы над московским "Спартаком"

Футбольный клуб "Бенфика" переименовал свою страницу в Twitter в честь украинского футболиста Романа Яремчука, благодаря которому команда победила московский "Спартак" – страница теперь носит название SL Benficachuk.

Источник: ФК "Бенфика" в Twitter

Детали: Благодаря Яремчуку 10 августа "Спартак" забил автогол в квалификационном матче Лиги чемпионов. Таким образом "Бенфика" одержала победу со счетом 2:0 и смогла выйти в плей-офф.

Снимок экрана

Примечательно, что Яремчук стал игроком португальского клуба только 31 июля. А уже 10 августа удачно дебютировал во время матча с московским клубом.