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Швейцарія розширила санкції щодо Білорусі

Середа, 11 серпня 2021, 20:35

Федеральний уряд Швейцарії у середу 11 серпня оголосив про посилення санкцій проти Білорусі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті швейцарського уряду, пише "Європейська правда".

Нові заходи включають торгові обмеження для певних товарів, а також обмеження у фінансовому секторі.

 На додаток до існуючого ембарго на поставки зброї і товарів, які можуть використовуватись для репресій, уряд ввів ембарго на товари, які можуть використовуватися для відстеження та прослуховування інтернет і телефонного трафіку.

У фінансовому секторі уряд ухвалив рішення про обмеження на випуск і торгівлю деякими фінансовими інструментами, надання кредитів, а також послуги страхування і перестрахування для уряду Білорусі і інших державних установ.

Крім того, швейцарський уряд вирішив накласти фінансові санкції на державну компанію "Белаеронавігація", яка відповідає за управління повітряним рухом в Білорусі.

Нагадаємо, 9 серпня США розширили санкції проти білоруського режиму у скоординованій манері разом з Канадою та Великою Британією.

Мінфін США назвав імена "гаманців" Лукашенка, що потрапили під нові санкції.

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Теми: Білорусьсанкції


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