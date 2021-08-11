Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Швейцария расширила санкции в отношении Беларуси

Среда, 11 августа 2021, 20:35

Федеральное правительство Швейцарии в среду 11 августа объявило об усилении санкций против Беларуси.

Об этом говорится в сообщении на сайте швейцарского правительства, пишет "Европейская правда".

Новые меры включают торговые ограничения для определенных товаров, а также ограничения в финансовом секторе.

В дополнение к существующему эмбарго на поставки оружия и товаров, которые могут использоваться для репрессий, правительство ввело эмбарго на товары, которые могут использоваться для отслеживания и прослушивания интернет и телефонного трафика.

В финансовом секторе правительство приняло решение об ограничении на выпуск и торговлю некоторыми финансовыми инструментами, предоставление кредитов, а также услуги страхования и перестрахования для правительства Беларуси и других государственных учреждений.

Кроме того, швейцарское правительство решило наложить финансовые санкции на государственную компанию "Белаеронавигация", которая отвечает за управление воздушным движением в Беларуси.

Напомним, 9 августа США розширили санкции против белорусского режима в скоординированной манере вместе с Канадой и Великобританией.

Минфин США назвал имена "кошельков" Лукашенко, попавших под новые санкции.

Читайте также: Год, изменивший Беларусь: куда пришел и на чем держится режим Лукашенко

Темы: Беларусьсанкции
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Европе зафиксировали новый температурный рекорд

ФотоУгрожал взрывчаткой возле ВРУ: полиция задержала мужчину

Новости 11 августа: отставка начальника полиции Киева, продление карантина

Зеленский уволил председателя Харьковской ОГА и назначил и.о.

Офис генпрокурора отпустил Рудьковского на лечение в Вену, но он в Монако

Фото"Бенфика" назвала свой Twitter в честь Яремчука после победы над московским "Спартаком"

Все новости...
Беларусь
Из конституции Беларуси хотят изъять положение о нейтралитете страны
В Беларуси чемпиону мира по кикбоксингу дали 2,5 года колонии за протест
На беларусском телевидении показали "интервью" с девушкой Протасевича
Последние новости
03:31
В Германии медсестра тысячам людей уколола физраствор вместо Covid-вакцины
02:32
Обновлено от 2:01В России упал вертолет с туристами
01:38
"Челси" выиграл Суперкубок УЕФА
01:16
В США медики рекомендуют беременным прививаться против COVID-19
00:45
В Европе зафиксировали новый температурный рекорд
00:15
фотоОккупанты обстреляли хлебное поле у поселка Нью-Йорк
23:49
Милованов промолчал о конфликте интересов – адвокаты Данилюка
23:12
ФотоУгрожал взрывчаткой возле ВРУ: полиция задержала мужчину
22:47
Суд перешел к дебатам в деле убийства Вороненкова
22:10
ФотоНа инспектора по парковке напал владелец сети магазинов: Кличко ожидает расследования
Все новости...