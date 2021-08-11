Швейцария расширила санкции в отношении Беларуси

Федеральное правительство Швейцарии в среду 11 августа объявило об усилении санкций против Беларуси.

Об этом говорится в сообщении на сайте швейцарского правительства, пишет "Европейская правда".

Новые меры включают торговые ограничения для определенных товаров, а также ограничения в финансовом секторе.

В дополнение к существующему эмбарго на поставки оружия и товаров, которые могут использоваться для репрессий, правительство ввело эмбарго на товары, которые могут использоваться для отслеживания и прослушивания интернет и телефонного трафика.

В финансовом секторе правительство приняло решение об ограничении на выпуск и торговлю некоторыми финансовыми инструментами, предоставление кредитов, а также услуги страхования и перестрахования для правительства Беларуси и других государственных учреждений.

Кроме того, швейцарское правительство решило наложить финансовые санкции на государственную компанию "Белаеронавигация", которая отвечает за управление воздушным движением в Беларуси.

Напомним, 9 августа США розширили санкции против белорусского режима в скоординированной манере вместе с Канадой и Великобританией.

Минфин США назвал имена "кошельков" Лукашенко, попавших под новые санкции.

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