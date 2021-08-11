Зеленський призначив послів у Ліхтенштейні, Сан-Марино та Андоррі за сумісництвом
Середа, 11 серпня 2021, 20:50
Президент України Володимир Зеленський призначив послів України за сумісництвом у трьох крихітніх європейських державах.
Відповідні укази 11 серпня опубліковані на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".
Зеленський призначив посла України в Швейцарії Артема Рибченка послом у Ліхтенштейні за сумісництвом.
Посол України в Італії Ярослав Мельник призначений послом в Сан-Марино за сумісництвом.
Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев призначений послом в Андоррі за сумісництвом.
Наприкінці липня Зеленський своїми указами призначив послів України в Австрії та Туреччині.
Президент також призначив главою місії України при НАТО колишнього посла у Британії Наталію Галібаренко.