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Зеленський призначив послів у Ліхтенштейні, Сан-Марино та Андоррі за сумісництвом

Середа, 11 серпня 2021, 20:50
Фото: Дмитро Ларін, УП

Президент України Володимир Зеленський призначив послів України за сумісництвом у трьох крихітніх європейських державах.

Відповідні укази 11 серпня опубліковані на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський призначив посла України в Швейцарії Артема Рибченка послом у Ліхтенштейні за сумісництвом.

Посол України в Італії Ярослав Мельник призначений послом в Сан-Марино за сумісництвом.

Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев призначений послом в Андоррі за сумісництвом.

Наприкінці липня Зеленський своїми указами призначив послів України в Австрії та Туреччині. 

Президент також призначив главою місії України при НАТО колишнього посла у Британії Наталію Галібаренко. 

Теми: дипломатичні відносиниЗеленський


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