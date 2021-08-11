Зеленский назначил послов в Лихтенштейне, Сан-Марино и Андорре по совместительству

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов Украины по совместительству в трех крошечных европейских государствах.

Соответствующие указы 11 августа опубликованы на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда".

Зеленский назначил посла Украины в Швейцарии Артема Рыбченко послом в Лихтенштейне по совместительству.

Посол Украины в Италии Ярослав Мельник назначен послом в Сан-Марино по совместительству.

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев назначен послом в Андорре по совместительству.

В конце июля Зеленский своими указами назначил послов Украины в Австрии и Турции.

Президент также назначил главой миссии Украины при НАТО бывшего посла в Британии Наталью Галибаренко.