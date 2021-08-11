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Посланець Кремля розповів про перспективи зустрічі Путіна і Санду

Середа, 11 серпня 2021, 21:45
ДМИТРО КОЗАК, ТАСС

Заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитрій Козак після зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду в Кишиневі розповів, за яких умов можлива зустріч президентів двох країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Російський чиновник повідомив, що обговорив з Маєю Санду Придністров'я, утилізацію боєприпасів там, співпрацю з питань взаємної торгівлі, безмитну торгівлю, зняття існуючих торгових обмежень і газову проблему.

Відповідаючи на питання журналістів, чи обговорював він з Маєю Санду організацію її зустрічі з Путіним, Козак відповів: "Якщо ми досягнемо згоди з цих питань, то зустріч президентів обов'язково відбудеться".

За його словами, Росія готова "допомогти Молдові", "але на взаємовигідній основі, не на шкоду національним інтересам РФ".

"Є величезні можливості для досягнення таких домовленостей. Я сьогодні це побачив виходячи з діалогу з президентом Молдови", - сказав Козак.

Раніше Санду говорила, що після призначення нового уряду вона обговорить з російською владою організацію її зустрічі з президентом Росії Владіміром Путіним.

Візит Козака відбувається на тлі зміни посла Молдови в Росії. Попереднього главу дипмісії Володимира Головатюка недавно відкликали з посади через секс-скандал.

Теми: МолдоваРосія


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