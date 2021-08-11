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Посланник Кремля рассказал о перспективах встречи Путина и Санду

Среда, 11 августа 2021, 21:45
Посланник Кремля рассказал о перспективах встречи Путина и Санду
Дмитрий Козак, ТАСС

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе рассказал, при каких условиях возможна встреча президентов двух стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Российский чиновник сообщил, что обсудил с Майей Санду Приднестровье, утилизацию боеприпасов там, сотрудничество по вопросам взаимной торговли, беспошлинную торговлю, снятие существующих торговых ограничений и газовую проблему.

Отвечая на вопрос журналистов, обсуждал ли он с Майей Санду организацию ее встречи с Путиным, Козак ответил: "Если мы достигнем согласия по этим вопросам, то встреча президентов обязательно состоится".

По его словам, Россия готова "помочь Молдове", "но на взаимовыгодной основе, не в ущерб национальным интересам РФ".

"Есть огромные возможности для достижения таких договоренностей. Я сегодня это увидел исходя из диалога с президентом Молдовы", - сказал Козак.

Ранее Санду говорила, что после назначения нового правительства она обсудит с российской властью организацию ее встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Визит Козака проходит на фоне изменения посла Молдовы в России. Предыдущего главу дипмиссии Владимира Головатюка недавно отозвали с должности из-за секс-скандала.

Темы: МолдоваРосcия
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