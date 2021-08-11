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На інспектора з паркування напав власник мережі магазинів: Кличко очікує розслідування

Середа, 11 серпня 2021, 22:10
Фото: Київ Оперативний

У центрі Києва стався конфлікт між власником мережі магазинів зброї "Ібіс" та інспектором з паркування: підприємець начебто напав на інспектора, коли той ініціював заміну антипаркувальних стовпчиків біля його магазину. 

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram 

Пряма мова: "Сьогодні, біля  магазину "Ібіс", на бульварі Лесі Українки в столиці, відбулася сутичка із застосуванням газового балончику. Конфлікт стався після того, як інспектор із паркування виявив, що  антипаркувальні стовпчики з обох боків пішохідної зони біля магазину обладнані замками і  виймаються  з асфальту. Він викликав спеціалістів ШЕУ, які розпочали заміну пошкоджених стовпчиків. 

У цей час з "Ібісу" вибіг власник мережі та накинувся на інспектора. І застосував газовий балончик. До нього приєдналися охоронці магазину. Інспектор був змушений у відповідь використати засіб індивідуального захисту - газовий балончик, що входить в комплект його спорядження".

Деталі: Кличко каже, що місто неодноразова отримувало скарги на керівництво мережі магазинів, яке начебто нехтує правила та запускає деякі автомобілі на пішохідну зону, виймаючи антипаркувальні стовпчики. 

Саме тому на тротуарах на бульварі Лесі Українки чергують інспектори з паркування.

 
Фото: Київ оперативний

Міська влада очікує оперативного розслідування поліцією інциденту. 

Українська правда
Теми: Київ


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