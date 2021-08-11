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На инспектора по парковке напал владелец сети магазинов: Кличко ожидает расследования

Среда, 11 августа 2021, 22:10
Фото: Киев Оперативный

В центре Киева произошел конфликт между владельцем сети магазинов оружия "Ибис" и инспектором по парковке: предприниматель якобы напал на инспектора, когда тот инициировал замену антипарковочных столбиков возле его магазина.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Сегодня, около магазина "Ибис", на бульваре Леси Украинки в столице, произошла потасовка с применением газового баллончика. Конфликт произошел после того, как инспектор по парковке обнаружил, что антипарковочные столбики с обеих сторон пешеходной зоны возле магазина оборудованы замками и вынимаются из асфальта. Он вызвал специалистов ДЭУ, которые начали замену поврежденных столбиков.

В это время из "Ибис" выбежал владелец сети и набросился на инспектора. И применил газовый баллончик. К нему присоединились охранники магазина. Инспектор был вынужден в ответ использовать средство индивидуальной защиты – газовый баллончик, который входит в комплект его снаряжения".

Детали: Кличко говорит, что город неоднократно получали жалобы на руководство сети магазинов, которое якобы пренебрегает правилами и запускает некоторые автомобили на пешеходную зону, вынимая антипарковочные столбики.

Именно поэтому на тротуарах на бульваре Леси Украинский дежурят инспекторы по парковке.

 
Фото: Киев оперативный

Городская власть ожидает оперативного расследования полицией инцидента.

Украинская правда
Темы: Киев
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