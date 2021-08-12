У Росії впав вертоліт із туристами

На території Камчатського краю в Росії впав вертоліт Мі-8 з туристами.

Джерело: РИА Новости з посиланням на екстрені служби РФ, ТАСС

Дослівно екстрені служби: "О 00.50 (за московським часом – ред.) 12.08.2021 надійшла інформація про жорстку посадку вертольота МІ-8 компанії Витязь-Аеро в районі Курильського озера Кроноцького заповідника.

За попередньою інформацією, на борту три члени екіпажу і 13 пасажирів. На місце вилітає борт Центру медицини катастроф і в готовність приводиться вертоліт Мі-8 МНС Росії з рятувальниками. Подальша інформація уточнюється".

Деталі: За інформацією співрозмовника видання, на борту також перебувала дитина. Пізніше в МНС уточнили, що на місці катастрофи виявили сім осіб, двоє з яких отримали травми.

"Попередньо, дві людини у важкому стані. По інших інформація уточнюється", - сказав співрозмовник агентства.

У МНС додали, що до пошуково-рятувальних робіт залучено 45 осіб та вісім одиниць техніки.

Екстрені служби також заявили, що рятувальний літак не може вилетіти до місця події через туман. До порятунку людей, крім того, залучені співробітники заповідника.

Пряма мова в. о. міністра охорони здоров'я краю Марини Волкової: "За нашою інформацією, вижили дев'ятеро людей. Інформація по інших туристах і членах екіпажу з'ясовується".