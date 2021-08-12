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В России упал вертолет с туристами

Четверг, 12 августа 2021, 02:32
В России упал вертолет с туристами
ФОТО: АВИ

На территории Камчатского края в России упал вертолет Ми-8 с туристами.

Источник: РИА Новости со ссылкой на экстренные службы РФ, ТАСС

Дословно экстренные службы: "В 00.50 (по московскому времени - ред.) 12.08.2021 поступила информация о жесткой посадке вертолета МИ-8 компании Витязь-Аэро в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника.

По предварительной информации, на борту три члена экипажа и 13 пассажиров. На место вылетает борт Центра медицины катастроф и в готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями. Дальнейшая информация уточняется".

Детали: По информации собеседника издания, на борту также находился ребенок. Позже в МЧС уточнили, что на месте катастрофы обнаружили семь человек, двое из которых получили травмы.

"Предварительно, два человека в тяжелом состоянии. По другим информация уточняется", - сказал собеседник агентства.

В МЧС добавили, что к поисково-спасательным работам привлечены 45 человек и восемь единиц техники.

Экстренные службы также заявили, что спасательный самолет не может вылететь к месту происшествия через туман. К спасению людей, кроме того, привлечены сотрудники заповедника.

Прямая речь и. о. министра здравоохранения края Марины Волковой: "По нашей информации, выжили девять человек. Информация по остальным туристам и членам экипажа выясняется".

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Темы: Росcиячрезвычайное происшествиеавиа
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