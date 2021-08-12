Хвиля COVID наростає: 1 247 випадків захворювання за добу в Україні

За добу 11 серпня в Україні зафіксували 1 247 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 588 осіб, померли 24 хворих, одужали 1 039 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Найбільше випадків захворювання в цю середу зареєстрували у м. Київ (205), Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) та Львівській (61) областях.

Серед нових хворих 77 дітей і 41 медпрацівник.

За добу протестовано: методом ПЛР – 22 049 осіб, методом ІФА – 8 735 осіб, експрес-тестами – 17 267 осіб.

За півтора роки пандемії в Україні коронавірус SARS CoV 2 виявили у 2 262 601 особи, одужала 2 194 791 особа, померли 53 173 осіб, які інфікувалися.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП