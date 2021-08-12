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Волна COVID нарастает: 1 247 случаев заболевания за сутки в Украине

Четверг, 12 августа 2021, 08:22

За сутки 11 августа в Украине зафиксировали 1 247 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 588 человек, умерли 24 больных, выздоровели 1 039 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше всего случаев заболевания в эту среду зарегистрировали в г. Киев (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.

Среди новых больных 77 детей и 41 медработник.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 22 049 человек, методом ИФА – 8 735 человек, экспресс-тестами – 17 267 человек.

За полтора года пандемии в Украине коронавирус SARS CoV 2 обнаружили у 2 262 601 человека, выздоровел 2 194 791 человек, умерли 53 173 человек, которые заразились.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав
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