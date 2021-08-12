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Знову зливи: під Сімферополем підтопило кілька будинків і дорогу

Четвер, 12 серпня 2021, 09:01
c-inform.info

Після сильної зливи в Сімферопольському районі окупованого Росією Криму підтопило кілька будинків, залило дорогу.

Джерело: Крыминформ

Деталі: Увечері 11 серпня в районі села Краснолісся під Сімферополем 4 домоволодіння і 11 прибудинкових територій опинилися в зоні підтоплення. Було евакуйовано 6 осіб, включаючи дитину.

У середу під водою опинилася автодорога між селами Краснолісся і Добре, рух транспорту було ускладнено.

До ранку четверга вода зійшла природним шляхом. Рух на ялтинській трасі під Сімферополем відновлено.

Також було ускладнено рух транспорту на автодорозі Сімферополь – Ялта, бо проїжджу частину залило водою після дощу.

Вранці 12 серпня рух трасою "Таврида" у Ленінському районі Криму обмежено через підтоплення.

Ялтинців попередили про зливи з градом і сильним вітром у четвер. Окупаційна влада не виключає провалів грунту, сходження селів, перебоїв електропостачання.

За даними синоптиків, у четвер у центральних, південних і східних районах Криму очікуються дуже сильні дощі, град, шквал 20-25 метрів на секунду. Температура повітря вночі 19-24 градуси тепла, удень 26-31 градус вище нуля.

Теми: Кримпогода


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