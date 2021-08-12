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Снова ливни: под Симферополем подтопило несколько домов и дорогу

Четверг, 12 августа 2021, 09:01
c-inform.info

После сильного ливня в Симферопольском районе оккупированного Россией Крыма подтопило несколько домов, залило дорогу. 

Источник: Крыминформ

Детали: Вечером 11 августа в районе села Краснолесье под Симферополем 4 домовладения и 11 придомовых территорий оказались в зоне подтопления. Было эвакуировано 6 человек, включая ребенка. 

В среду под водой оказалась автодорога между сёлами Краснолесье и Доброе, движение транспорта было затруднено.

К утру четверга вода сошла естественным путём. Движение на ялтинской трассе под Симферополем возобновлено.

Также было затруднено движение транспорта на автодороге Симферополь – Ялта, так как проезжую часть залило водой после дождя. 

Утром 12 августа движение по трассе "Таврида" в Ленинском районе Крыма ограничено из-за подтопления.

Ялтинцев предупредили о ливне с градом и сильным ветром в четверг. Оккупационные власти не исключают провалов грунта, схода селей, перебоев электроснабжения. 

По данным синоптиков, в четверг в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-24 градуса тепла, днём 26-31 градус выше нуля.

Темы: Крымпогода
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