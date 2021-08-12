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Розвідка США коливається між двома версіями про походження коронавірусу – ЗМІ

Четвер, 12 серпня 2021, 10:01

В американському розвідувальному співтоваристві після трьох місяців вивчення даних про коронавірус SARS CoV 2 все ще не дійшли єдиної думки, чи має він природне чи лабораторне походження.

Джерело: CNN із посиланням на три джерела, знайомі з розслідуванням

Деталі: Співробітники розвідки наближаються до завершення 90-денного розслідування походження COVID-19, якого вимагав президент Джо Байден, і підготували секретний звіт, який зараз перебуває на стадії попереднього розгляду.

Джерела, знайомі з початковим звітом, кажуть, що після трьох місяців вивчення даних розвідувальне співтовариство, як і раніше, розділилося на дві теорії: одна припускає, що вірус виник із китайської лабораторії в Ухані, а інша припускає, що вірус виник природним чином, перейшовши до людей від тварин.

Звіт у його нинішньому вигляді не містить "нічого надто серйозного", пояснив один зі співрозмовників видання.

Цілком можливо, що проєкт звіту може зазнати значних змін за час, що залишився до виділених на розслідування 90 днів.

Минулого тижня CNN повідомляв, що спецслужби отримали доступ до генетичних даних, узятих зі зразків вірусу в лабораторії в Ухані. Неясно, чи закінчили експерти аналіз цих даних.

Цьому передувало: У травні Джо Байден доручив спецслужбам США "подвоїти" свої зусилля з розслідування походження вірусу, включаючи ймовірність того, що він виник у результаті аварії в лабораторії. Він отримав більш ранній звіт про походження і попросив додаткову інформацію.

Байден також доручив розвідувальному співтовариству розсекретити якомога більшу частину звіту.

Олена Рощенко, УП
Теми: Covid-2019коронавірусСШАрозвідканаука


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