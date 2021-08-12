Разведка США колеблется между двумя версиями о происхождении коронавируса – СМИ

В американском разведывательном сообществе после трех месяцев изучения данных о коронавирусе SARS CoV 2 все еще не пришли к единому мнению, имеет ли он естественное или лабораторное происхождение.

Источник: CNN со ссылкой на три источника, знакомым с расследованием

Детали: Сотрудники разведки близятся к завершению 90-дневного расследования происхождения COVID-19, которого требовал президент Джо Байден, и подготовили секретный отчет, который сейчас находится на стадии предварительного рассмотрения.

Источники, знакомые с первоначальным отчетом, говорят, что после трех месяцев изучения данных разведывательное сообщество по-прежнему разделилось на две теории: одна предполагает, что вирус возник из китайской лаборатории в Ухане, а другая предполагает, что вирус возник естественным образом, перейдя к людям от животных.

Отчет в его нынешнем виде не содержит "ничего слишком серьезного", пояснил один источник.

Вполне возможно, что проект отчета может подвергнуться значительным изменениям в течение оставшегося до выделенных на расследование 90 дней срока.

На прошлой неделе CNN сообщал, что спецслужбы получили доступ к генетическим данным, взятым из образцов вируса в лаборатории в Ухане. Неясно, закончили ли эксперты анализ этих данных.

Этому предшествовало: В мае Джо Байден поручил спецслужбам США "удвоить" свои усилия по расследованию происхождения вируса, включая вероятность того, что он возник в результате аварии в лаборатории. Он получил более ранний отчет о происхождении и запросил дополнительную информацию.

Байден также поручил разведывательному сообществу рассекретить как можно большую часть отчета.