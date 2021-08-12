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Контррозвідники затримали агента ГРУ російського Генштабу - СБУ

Четвер, 12 серпня 2021, 10:28

Служба безпеки України звітує, що її контррозвідники виявили і затримали агента Головного розвідувального управління Генерального Штабу Збройних Сил РФ.

Джерело: СБУ

Деталі: Встановлено, що громадянин іноземної держави, який тимчасово проживає на території одного з регіонів України, за завданням представників спецслужби країни-агресора періодично виїжджав у зону проведення ООС для збору розвідувальної інформації. 

За цю "роботу" він отримував грошову винагороду.

Російських "кураторів" цікавили відомості про задіяні в ООС новітні зразки зброї та військової техніки, місця дислокації, кількість особового складу підрозділів ЗСУ тощо.

Вказано, що шпигуна затримали на "гарячому" під час передачі відомостей військового характеру представнику спецслужб РФ електронними каналами зв’язку.

Наразі зловмисника йому повідомлено про підозру за участь у діяльності терористичної організації. За рішенням суду його взяли під варту.

Вирішується питання про оголошення підозри в шпигунстві.

Українська правда
Теми: СБУвійна


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