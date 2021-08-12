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Контрразведчики задержали агента ГРУ российского Генштаба - СБУ

Четверг, 12 августа 2021, 10:28
Контрразведчики задержали агента ГРУ российского Генштаба - СБУ

Служба безопасности Украины отчитывается, что ее контрразведчики обнаружили и задержали агента Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Источник: СБУ

Детали: Установлено, что гражданин иностранного государства, временно проживающий на территории одного из регионов Украины, по заданию представителей спецслужбы страны-агрессора периодически выезжал в зону проведения ООС для сбора разведывательной информации.

За эту "работу" он получал денежное вознаграждение.

Российских "кураторов" интересовали сведения о задействованных в ООС новейших образцах оружия и военной техники, местах дислокации, личном составе подразделений ВСУ и тому подобное.

Указано, что шпиона задержали с поличным во время передачи сведений военного характера представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи.

Сейчас злоумышленник ему сообщено о подозрении за участие в деятельности террористической организации. По решению суда его взяли под стражу.

Решается вопрос об объявлении подозрения в шпионаже.

Украинская правда

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Темы: СБУвойна
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