Українські пожежники загасили дві пожежі в Греції за добу

Українські вогнеборці продовжують надавати допомогу в гасінні масштабних лісових пожеж у Греції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Протягом 11 серпня зведеним загоном ДСНС чисельністю 100 осіб проводились роботи на території Північної Евії, поблизу міста Елініка. Не допущено поширення пожежі по фронту на відстані 2 тис. 500 м. Ліквідовано низову пожежу на площі 1,7 га та верхову окремими осередками площею 350 кв.м", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роботи з гасіння пожеж тривають.

Нагадаємо, 6 серпня зведений загін вогнеборців з усієї країни прибув до Греції для допомоги у боротьбі із масштабними лісовими пожежами.

За попередніми оцінками, щонайменше 1300 будинків були пошкоджені, з яких 300 повністю зруйновані внаслідок пожеж, які тривали протягом дев’яти днів у Греції та випалили 84 500 гектарів землі.

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