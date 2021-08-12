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Украинские пожарные потушили два пожара в Греции за сутки

Четверг, 12 августа 2021, 10:35
Украинские пожарные потушили два пожара в Греции за сутки
Украинские пожарные борются со стихией в Греции Фото ГСЧС

Украинские пожарные продолжают оказывать помощь в тушении масштабных лесных пожаров в Греции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 11 августе сводным отрядом ГСЧС численностью 100 человек проводились работы на территории Северной Эвии, вблизи города Элиника. Не допущено распространение пожара по фронту на расстоянии 2 тыс. 500 м. Ликвидированы низовой пожар на площади 1,7 га и верховой отдельными ячейками площадью 350 кв.м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по тушению пожаров продолжаются.

Напомним, 6 августа сводный отряд пожарных со всей страны прибыл в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами.

По предварительным оценкам, по меньшей мере 1300 домов были повреждены, из которых 300 полностью разрушены пожарами, которые длились в течение девяти дней в Греции и распространились на 84 500 гектаров.

О том, как Греция борется с пожарами, смотрите также в видео "Европейской правды".

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Темы: ГрецияпожарУкраинаГСЧС
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