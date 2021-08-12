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Сексуальне насильство над дітьми: мешканцю Запоріжжя дали 15 років

Четвер, 12 серпня 2021, 10:59
Фото detector.media

Мешканця Запоріжжя засудили до 15 років позбавлення волі за сексуальне насильство над 9-річними хлопчиками.

Джерело: Офіс генпрокурора  

Дослівно ОГП: "Місцевого мешканця визнано винним у сексуальному насильстві стосовно малолітніх дітей, вчиненому повторно (ч. 6 ст. 153 КК України). Вироком Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі".

Деталі: Прокурори в суді довели, що у лютому 2020 року чоловік під вигаданим приводом запросив до свого помешкання двох 9-річних хлопчиків та, погрожуючи фізичною розправою, "упродовж години по черзі вчиняв відносно них насильницькі дії сексуального характеру".

Повідомляється, що чоловік уже був судимий за подібні злочини.

Українська правда
Теми: Запоріжжясуддіти


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