Сексуальне насильство над дітьми: мешканцю Запоріжжя дали 15 років
Четвер, 12 серпня 2021, 10:59
Мешканця Запоріжжя засудили до 15 років позбавлення волі за сексуальне насильство над 9-річними хлопчиками.
Джерело: Офіс генпрокурора
Дослівно ОГП: "Місцевого мешканця визнано винним у сексуальному насильстві стосовно малолітніх дітей, вчиненому повторно (ч. 6 ст. 153 КК України). Вироком Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі".
Деталі: Прокурори в суді довели, що у лютому 2020 року чоловік під вигаданим приводом запросив до свого помешкання двох 9-річних хлопчиків та, погрожуючи фізичною розправою, "упродовж години по черзі вчиняв відносно них насильницькі дії сексуального характеру".
Повідомляється, що чоловік уже був судимий за подібні злочини.
Українська правда