Сексуальное насилие над детьми: жителю Запорожья дали 15 лет

Жителя Запорожья приговорили к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие над 9-летними мальчиками.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно ОГП: "Местного жителя признали виновным в сексуальном насилии в отношении малолетних детей, совершенном повторно (ч. 6 ст. 153 УК Украины). Приговором Орджоникидзевского районного суда г. Запорожье мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы".

Детали: Прокуроры в суде доказали, что в феврале 2020 года мужчина под вымышленным предлогом пригласил в свой дом двух 9-летних мальчиков и, угрожая физической расправой, "в течение часа по очереди совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера".

Сообщается, что мужчина уже был судим за подобные преступления.