МОЗ радить скоротити інтервал між щепленнями CoronaVac: вірус наступає

Міністерство охорони здоров’я рекомендує скоротити до 14 днів інтервал між двома дозами вакцини CoronaVac/Sinovaс у зв’язку зі зростанням захворюваності на COVID-19 і стрімким поширенням штаму "Дельта".

Джерело: МОЗ у Facebook

Дослівно: "У зв’язку зі стрімким поширенням штаму "Дельта", поступовим зростанням захворюваності в Україні та необхідністю якнайшвидше забезпечити захистом якомога більше українців, МОЗ рекомендує скоротити інтервал між першою та другою дозою вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech до мінімального терміну, зазначеного в офіційній інструкції, – 14 днів".

Деталі: Таке рішення ухвалили на основі рекомендацій ВООЗ та аналізу останніх досліджень ефективності вакцини CoronaVac за різних інтервалів між дозами.

Повідомляється, що останнє дослідження 3-ї фази в Туреччині з інтервалом введення між дозами CoronaVac в 14 днів, опубліковане в липні 2021 року, виявило рівень сероконверсії, тобто вироблення антитіл, у 89,7%.

Таким чином МОЗ рекомендує медикам запрошувати пацієнтів на отримання другої дози вакцини CoronaVac через 14 днів після першої.

Самі пацієнти теж можуть просити зробити друге щеплення через цей інтервал.

Для довідки: CoronaVac – це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, "знешкоджений" вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.

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