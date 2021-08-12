МОЗ советует сократить интервал между прививками CoronaVac: вирус наступает

Министерство здравоохранения рекомендует сократить до 14 дней интервал между двумя дозами вакцины CoronaVac/Sinovaс в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и стремительным распространением штамма "Дельта".

Источник: МОЗ в Facebook

Дословно: "В связи со стремительным распространением штамма "Дельта", постепенным ростом заболеваемости в Украине и необходимостью как можно быстрее обеспечить защитой как можно больше украинцев, Минздрав рекомендует сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech до минимального срока, указанного в официальной инструкции – 14 дней".

Детали: Такое решение было принято на основании рекомендаций ВОЗ и анализа последних исследований эффективности вакцины CoronaVac при различных интервалах между дозами.

Сообщается, что последнее исследование 3-й фазы в Турции с интервалом введения между дозами CoronaVac в 14 дней, опубликованное в июле 2021 года, выявило уровень сероконверсии, то есть выработки антител, у 89,7%.

Таким образом Минздрав рекомендует медикам приглашать пациентов на получение второй дозы вакцины CoronaVac через 14 дней после первой.

Сами пациенты тоже могут просить сделать вторую прививку через этот интервал.

Для справки: CoronaVac – это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, "обезвреженный" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

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