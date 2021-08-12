Росіян практично позбавили можливості реально протестувати – AI

Міжнародна правозахисна організація "Amnesty International" констатує, що влада Росії практично позбавила своїх громадян можливості протестувати значущим чином.

Джерело: Amnesty International на брифінгу, звіт організації "Росія: немає місця протесту"

Дослівно: "Влада Росії розмила право на свободу мирних зібрань, застосовуючи все більш обмежувальні закони, а також жорстку поліцейську тактику та кримінальне переслідування, щоб придушити мирну незгоду – до такої міри, коли росіянам практично неможливо протестувати будь-яким значущим чином".

Деталі: У звіті щодо РФ організація документує, як придушення мирних протестів, розпочате Федеральним законом про збори 2004 року, прискорилося в останні роки через зміни до законодавства та їх усе більш вибіркове та обмежувальне застосування.

Як наслідок, зараз існує безліч юридичних обмежень щодо того, коли, де, як, із якою метою та хто може скористатися правом вийти на вулицю.

Дослідник Amnesty International у Росії Олег Козловський каже, що "російська влада роками з неймовірною наполегливістю та винахідливістю обмежувала право на свободу зібрань – жодне інше питання не отримувало стільки енергії на кожному рівні влади".

"Як наслідок, мирні вуличні протести стали розглядатися державними посадовцями як злочин – і як акт героїзму тими росіянами, які все ще вважають, що це їхнє право – вдаватися до протесту", – сказав він.

За словами Козловського, російській владі знадобилося 16 років і 13 підходів до зміни законодавства, щоб "позбавити право на свободу мирних зібрань будь -якого справжнього сенсу".

9 із 13 основних законодавчих змін, які були використані для скорочення права на свободу мирних зібрань у Росії, були внесені з 2014 року для придушення антиурядових протестів.

Місцева влада слідом за федеральним рівнем запровадила нові обмеження на мирні зібрання, тож поліцейські й суди поводяться усе жорсткіше з протестувальниками.

Вимог до протесту стало більше, аби обмежити бунтарів.

Згідно з правилами федерального рівня, збори не можуть відбуватися біля судів, в’язниць, президентських резиденцій, а з грудня 2020 року – й служби екстреної допомоги.

Регіональне законодавство робить ці обмеження ще більш різкими: наприклад, у Кіровській області місцевий закон забороняє зібрання біля культурних, освітніх, медичних чи розважальних закладів, торгових центрів, дитячих майданчиків і навіть зупинок громадського транспорту.

Стихійн збори заборонені. Організатори майже всіх видів протестів повинні подати заявку в органи влади заздалегідь.

За словами Козловського, процедури попереднього повідомлення регулярно використовуються владою, щоб під різними приводами обмежити кількість учасників зібрання, перенести його до малонаселеної частини міста або взагалі заборонити.

А згідно із законодавчими поправками, прийнятими у 2021 році, влада отримала повноваження відкликати дозволи під приводом "реальна загроза", "надзвичайна ситуація" чи то "терористичний акт", зауважив Козловський.