Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росіян практично позбавили можливості реально протестувати – AI

Четвер, 12 серпня 2021, 12:08
shutterstock

Міжнародна правозахисна організація "Amnesty International" констатує, що влада Росії практично позбавила своїх громадян можливості протестувати значущим чином.

Джерело: Amnesty International на брифінгу, звіт організації "Росія: немає місця протесту"

Дослівно: "Влада Росії розмила право на свободу мирних зібрань, застосовуючи все більш обмежувальні закони, а також жорстку поліцейську тактику та кримінальне переслідування, щоб придушити мирну незгоду – до такої міри, коли росіянам практично неможливо протестувати будь-яким значущим чином".

Деталі: У звіті щодо РФ організація документує, як придушення мирних протестів, розпочате Федеральним законом про збори 2004 року, прискорилося в останні роки через зміни до законодавства та їх усе більш вибіркове та обмежувальне застосування. 

Як наслідок, зараз існує безліч юридичних обмежень щодо того, коли, де, як, із якою метою та хто може скористатися правом вийти на вулицю.

Дослідник Amnesty International у Росії Олег Козловський каже, що "російська влада роками з неймовірною наполегливістю та винахідливістю обмежувала право на свободу зібрань – жодне інше питання не отримувало стільки енергії на кожному рівні влади". 

"Як наслідок, мирні вуличні протести стали розглядатися державними посадовцями як злочин – і як акт героїзму тими росіянами, які все ще вважають, що це їхнє право – вдаватися до протесту",  – сказав він. 

За словами Козловського, російській владі знадобилося 16 років і 13 підходів до зміни законодавства, щоб "позбавити право на свободу мирних зібрань будь -якого справжнього сенсу". 

9 із 13 основних законодавчих змін, які були використані для скорочення права на свободу мирних зібрань у Росії, були внесені з 2014 року для придушення антиурядових протестів.

Місцева влада слідом за федеральним рівнем запровадила нові обмеження на мирні зібрання, тож поліцейські й суди поводяться усе жорсткіше з протестувальниками.

Вимог до протесту стало більше, аби обмежити бунтарів.

Згідно з правилами федерального рівня, збори не можуть відбуватися біля судів, в’язниць, президентських резиденцій, а з грудня 2020 року – й служби екстреної допомоги. 

Регіональне законодавство робить ці обмеження ще більш різкими: наприклад, у Кіровській області місцевий закон забороняє зібрання біля культурних, освітніх, медичних чи розважальних закладів, торгових центрів, дитячих майданчиків і навіть зупинок громадського транспорту.

Стихійн збори заборонені. Організатори майже всіх видів протестів повинні подати заявку в органи влади заздалегідь.

За словами Козловського, процедури попереднього повідомлення регулярно використовуються владою, щоб під різними приводами обмежити кількість учасників зібрання, перенести його до малонаселеної частини міста або взагалі заборонити. 

А згідно із законодавчими поправками, прийнятими у 2021 році, влада отримала повноваження відкликати дозволи під приводом "реальна загроза", "надзвичайна ситуація" чи то "терористичний акт", зауважив Козловський.

Олена Рощенко, УП
Теми: Росіяправа людиниакції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоДанілов готує засідання РНБО щодо залісення України

"Совковість" в минулому: міністр оборони про парад до Дня Незалежності

Ребров був би щасливий очолити збірну, проте зв’язаний контрактом в ОАЕ

Екскандидата у президенти затримали у Білорусі

фото У Харкові виготовили танк "Оплот": братиме участь у параді

Троє хворих на штам "Дельта" померли на Вінниччині

Усі новини...
Росія
У Росії впав вертоліт із туристами
Посланець Кремля розповів про перспективи зустрічі Путіна і Санду
Навальному висунули ще одне звинувачення
Останні новини
19:25
Окупанти поранили ще одного українського воїна
18:59
За місця у парламенті Німеччини боротимуться 47 партій
18:41
АМКУ оштрафував "Прозорро.Продажі" на 54 тисячі: компанія оскаржить штраф у суді
18:27
фотоПостачали міндобрива з Росії: компанію викрили на несплаті мільярдних податків
18:13
фотоВ Німеччині у квартирі ймовірного шпигуна РФ знайшли російські прапори і нашивку "Беркуту"
17:51
Киянам без спецперепусток на час локдауну заблокують проїзні – КМДА
17:44
Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась
17:40
фотоДанілов готує засідання РНБО щодо залісення України
17:17
Фотографа свят у дитсадках судитимуть за виготовлення та збут дитячого порно
17:10
На українському ринку електромобілів зросла частка нових авто – асоціація
Усі новини...