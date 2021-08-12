Россиян практически лишили возможности реально протестовать – AI

Международная правозащитная организация "Amnesty International" отмечает, что власти России практически лишили своих граждан возможности протестировать значимым образом.

Источник: Amnesty International на брифинге, отчет организации "Россия: нет места протесту"

Дословно: "Власти России размыли право на свободу мирных собраний, применяя все более ограничительные законы, а также жесткую полицейскую тактику и уголовное преследование, чтобы подавить мирное несогласие – до такой степени, когда россиянам практически невозможно протестировать любым значимым образом".

Детали: В отчете по РФ организация документирует, как подавление мирных протестов, начатое Федеральным законом о собраниях 2004 года, ускорилось в последние годы посредством изменений в законодательство и их все более выборочного и ограничительного применения.

Как следствие, сейчас существует множество юридических ограничений относительно того, когда, где, как, с какой целью и кто может воспользоваться правом выйти на улицу.

Исследователь Amnesty International в России Олег Козловский говорит, что "российские власти годами с невероятной настойчивостью и изобретательностью ограничивали право на свободу собраний – ни один другой вопрос не получал столько энергии на каждом уровне власти".

"Как следствие, мирные уличные протесты стали рассматриваться государственными чиновниками как преступление – и как акт героизма теми россиянами, которые все еще считают, что это их право – прибегать к протесту", – сказал он.

По словам Козловского, российским властям понадобилось 16 лет и 13 подходов к изменению законодательства, чтобы "лишить право на свободу мирных собраний какого-либо настоящего смысла".

9 из 13 основных законодательных изменений, которые были использованы для сокращения права на свободу мирных собраний в России, были внесены с 2014 года для подавления антиправительственных протестов.

Местные власти вслед за федеральным уровнем ввели новые ограничения на мирные собрания, поэтому полицейские и суды ведут себя все жестче с протестующими.

Требований к протесту стало больше, чтобы ограничить бунтарей.

Согласно правилам федерального уровня, собрания не могут проходить возле судов, тюрем, президентских резиденций, а с декабря 2020 года – и вблизи служб экстренной помощи.

Региональное законодательство делает эти ограничения еще более резкими: например, в Кировской области местный закон запрещает собрания возле культурных, образовательных, медицинских или развлекательных заведений, торговых центров, детских площадок и даже остановок общественного транспорта.

Стихийные собрания запрещены. Организаторы многих видов протестов должны подать заявку в органы власти заранее.

По словам Козловского, процедуры предварительного уведомления регулярно используются властью, чтобы под разными предлогами ограничить количество участников собрания, перенести его в малонаселенную часть города или вообще запретить.

А согласно законодательным поправкам, принятым в 2021 году, власти получили полномочия отзывать разрешения под предлогом "реальная угроза", "чрезвычайная ситуация" или "террористический акт", отметил Козловский.